Universitario se interesa en jugador de Cristal y va por el golpe en el mercado de fichajes

Universitario de Deportes se coronó tricampeón nacional de la Liga 1 tras ganar el Torneo Clausura 2025. Por ello, la administración crema tiene como objetivo la temporada 2026 y muestra interés en un destacado futbolista de Sporting Cristal: nos referimos a Martín Távara.

Universitario va por el batacazo en el mercado de fichajes y se interesa en jugador de Sporting Cristal.

Según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, desde lo más profundo de Universitario se interesan en Távara, quien actualmente es el mediocampista de Cristal, siendo pieza clave de la estrategia de Paulo Autuori.

Universitario se interesa por el fichaje de Martín Távara, jugador de Sporting Cristal.

"Señalé que no hay negociación o algo así, solo que les parece interesante en la interna a un jugador", afirmó el comunicador a través de su cuenta en Twitter.

Es importante mencionar que el contrato de Martín Távara con Sporting Cristal finaliza el 31 de diciembre de 2025, por lo que su agente está atento a las posibilidades de una continuidad o una salida del plantel.

El futbolista que ha hecho historia en el cuadro rimense desde 2016 ha jugado casi 10 años en el club, por lo que es un jugador nacido y con identidad celeste.

En caso de que se concrete una oferta formal por el volante de 26 años hacia uno de sus máximos rivales, como Universitario, podría generar molestia en los hinchas celestes. Ellos ya pasaron por esta situación cuando dejaron ir a Horacio Calcaterra, quien hoy es tricampeón nacional.

Martín Távara en Sporting Cristal 2025

Távara ha disputado 3 campeonatos con Sporting Cristal. Uno de ellos es la Copa Libertadores, donde jugó los 6 partidos posibles y anotó un golazo contra Palmeiras de Brasil. Luego participó en el Torneo Apertura y Clausura, donde hasta la fecha ha marcado 4 goles en 29 enfrentamientos. Su buen pie y juego lo colocan como una figura dentro del equipo dirigido por Paulo Autuori.