La firme medida que tomó Universitario previo a la premiación del tricampeonato: "Precauciones"

Ya consagrado como campeón nacional, Universitario de Deportes jugará el 7 de noviembre de 2025 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental. Debido a las celebraciones que se llevarán a cabo, el club informó que tomará una firme medida que sorprenderá a los más de 50 mil hinchas que asistirán al coloso de Ate.

Universitario celebrará de 11 p.m. a 12 a.m. el tricampeonato nacional de la Liga 1 en el Estadio Monumental

Con el fin de que todos los fanáticos sigan celebrando el tricampeonato, Universitario continuará con las actividades después del duelo contra Garcilaso. Según informó Gustavo Peralta, las celebraciones se llevarán a cabo de 11 a 12 p. m., por lo que se espera una gran fiesta y celebración.

Video: L1MAX

Además, los merengues levantarán el trofeo del Torneo Clausura, Campeonato Nacional de la Liga 1 y, de igual manera, las 3 coronas que ya poseen como símbolo del tricampeonato peruano. También, el club prepara una sorpresa que dejará con la boca abierta a todos los espectadores cremas.

Es por eso que se estima que los hinchas de Universitario saldrán del Estadio Monumental en la madrugada del 08 de noviembre, por lo que su regreso a casa será una crónica aparte que vivirán al celebrar los 3 títulos de manera inolvidable.

Por último, Peralta manifestó que las puertas del recinto de Ate estarán abiertas desde temprano, por lo que les pide a los fanáticos de Universitario de Deportes que tomen sus precauciones para llegar y no ser impuntuales con la entrada.

Cabe mencionar que el club Universitario informó que se vendieron todas las entradas para el duelo contra Deportivo Garcilaso (50 mil), por lo que el Estadio Monumental estará lleno total, con un ambiente al rojo vivo y cargado de emoción.