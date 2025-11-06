Universitario dio una gran noticia a sus hinchas sobre el partido ante Garcilaso: "Se celebra"

Universitario de Deportes le sacará lustre a su tricampeonato este viernes, cuando reciba a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025 y celebren juntos la obtención de la estrella 29. Falta cada vez menos para el encuentro y el club de Ate impactó a todos al anunciar una espectacular noticia con respecto al partido.

A través de sus redes sociales, la 'U' confirmó que vendió todas las entradas para el compromiso frente al 'Pedacito del Cielo', por lo que el 'Coloso de Ate' estará totalmente repleto de aficionados, quienes alentarán a los dirigidos por Jorge Fossati y serán parte principal de los festejos por ganar la Liga 1 en su último duelo como local.

"El tricampeonato se celebra a casa llena. Agotamos todas las entradas disponibles para nuestro último partido del año en el Estadio Monumental. ¡Somos la hinchada más grande y popular!", publicó el conjunto merengue mediante una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Universitario jugará ante Garcilaso a estadio lleno. Se vendieron todas las entradas para el partido. Foto: Universitario de Deportes

Universitario realizará la ceremonia de premiación después del partido

Este jueves, la Liga de Fútbol Profesional y Universitario sostuvieron una reunión con el objetivo de planificar lo que será las actividades protocolares de premiación. Existía la posibilidad que estas se realizaran previo a la contienda con Garcilaso, pero finalmente se confirmó que la entrega de medallas y trofeos serán tras los 90 minutos. Además, el evento durará hasta la medianoche.

"Mañana la premiación a Universitario de Deportes será luego del partido. Durará hasta la medianoche", dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta en una publicación en su cuenta verificada de X (anteriormente llamado Twitter).

Universitario prepara una sorpresa para las celebraciones por el tricampeonato

El administrador temporal del club, Franco Velazco, mencionó que la 'U' está organizando un programa que será de divertimento para los fanáticos cremas, con una sorpresa que decidió no revelar. Además, pidió a todos los asistentes que lleven sus linternas porque será un espectáculo inolvidable.

"Estamos preparando, no voy a decir una fiesta, pero sí vamos a preparar un programa bastante interesante para el hincha de la 'U'. Que vengan temprano porque vamos a empezar básicamente con música en vivo. Luego viene el partido de fútbol. Termina el encuentro, y empieza el proceso de premiación y de ahí viene la sorpresa, donde el hincha se va a divertir. Entonces, la van a pasar bonito, va a ser algo inolvidable. Después de la premiación habrá un par de actividades, como la tradicional vuelta olímpica que será, creo yo, inolvidable. Que lleven linternas o las luces del celular", señaló en entrevista con GOLPERU.