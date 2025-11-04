Universitario enloquece a sus hinchas tras confirmar sorprendente noticia: "El nuevo..."

¡Atención! Universitario de Deportes es el flamante tricampeón de la Liga 1 gracias a que se hizo con el título del Torneo Clausura. En ese sentido, el cuadro merengue presentó una sensacional noticia que emocionó mucho a su hinchada, misma que ya piensa en lo que será la temporada del 2026.

Mediante su cuenta oficial de 'X', la 'U' emitió un mensaje que causó alegría en su numerosa afición. "¡Un recuerdo con garra!", publicó el conjunto merengue acompañado de una imagen en la que se ve a 'Garrita', la mascota del club, en una versión de colección para los seguidores más fieles.

"Adquiere en Tienda Crema el nuevo armable 3D de nuestro querido «Garrita», la mascota oficial del más campeón del Perú. Asegura este artículo de colección aquí", indicó Universitario, emocionando a sus hinchas que expresaron en los comentarios su deseos por adquirir este nuevo producto, ya que lo hace conmemorativo al tricampeonato.

El coleccionable de Universitario.

¿Cuál es el precio del armable 3D de Garrita?

El armable de 'Garrita' en versión 3D tiene un precio de 39.90 soles en la Tienda Crema, aunque debes darte prisa si quieres comprarlo porque en estos momentos tiene un descuento especial. El precio regular del coleccionable es de 69.90 soles.

Universitario se prepara para la temporada 2026

Universitario de Deportes viene preparándose para la Liga 1 y Copa Libertadores del 2026, por lo que sabe que debe hacer fichajes a la altura. De momento, se viene rumorando que Sebastián Britos no continuará en el club y por ello están tras los pasos de Pedro Gallese, quien no renovará contrato con el Orlando City de la MLS. El portero peruano hace poco se pronunció al respecto y no descartó vestirse de crema pese a ser de Alianza Lima.