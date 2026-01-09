- Hoy:
Se confirmó la Copa de la Liga 2026: ¿Cuándo, cómo se juega y cuál es el premio?
Se confirmó que para este 2026 se disputará la Copa de la Liga. Revisa todos los detalles del nuevo campeonato que se desarrollará en el fútbol peruano.
En L1 MAX confirmaron que en este 2026 se disputará la Copa de la Liga. Una noticia que sorprendió a los hinchas y desató la curiosidad por conocer su formato. A continuación te contamos todos los detalles.
¿Cuándo se jugará la Copa de la Liga ?
Durante el Mundial 2026, no se jugará la Liga 1, pero con la intención de que el fútbol en el Perú no se paralice, se disputará la Copa de la Liga. Entre junio y julio se desarrollará el nuevo campeonato nacional.
¿Cómo se jugará la Copa de la Liga?
En la transmisión de L1 MAX explicaron que los equipos de la Liga 1 y Liga 2 participarán en la Copa de la Liga. El formato aún no está definido; en los próximos días brindarán más detalles.
¿Cuál es el premio de la Copa de la Liga?
No está definido el premio que se llevará el campeón de la Copa de la Liga. Una de las posibilidades que manejan es la clasificación a la Copa Sudamericana o remuneración económica. En los próximos días realizarán las bases y se conocerá qué se llevará el monarca del certamen.
