0
EN DIRECTO
Sorteo Fixture de Liga 1 2026 hoy EN VIVO

Se confirmó la Copa de la Liga 2026: ¿Cuándo, cómo se juega y cuál es el premio?

Se confirmó que para este 2026 se disputará la Copa de la Liga. Revisa todos los detalles del nuevo campeonato que se desarrollará en el fútbol peruano.

Jesús Yupanqui
Confirman que en este 2026 se jugará la Copa de la Liga.
Confirman que en este 2026 se jugará la Copa de la Liga. | FOTO: Líbero
COMPARTIR

En L1 MAX confirmaron que en este 2026 se disputará la Copa de la Liga. Una noticia que sorprendió a los hinchas y desató la curiosidad por conocer su formato. A continuación te contamos todos los detalles.

Sorteo Fixture Liga 1 2026 vía L1 MAX.

PUEDES VER: Sorteo Liga 1 2026 hoy EN VIVO: minuto a minuto de la premiación y Fixture del Apertura y Clausura

¿Cuándo se jugará la Copa de la Liga ?

Durante el Mundial 2026, no se jugará la Liga 1, pero con la intención de que el fútbol en el Perú no se paralice, se disputará la Copa de la Liga. Entre junio y julio se desarrollará el nuevo campeonato nacional.

¿Cómo se jugará la Copa de la Liga?

En la transmisión de L1 MAX explicaron que los equipos de la Liga 1 y Liga 2 participarán en la Copa de la Liga. El formato aún no está definido; en los próximos días brindarán más detalles.

¿Cuál es el premio de la Copa de la Liga?

No está definido el premio que se llevará el campeón de la Copa de la Liga. Una de las posibilidades que manejan es la clasificación a la Copa Sudamericana o remuneración económica. En los próximos días realizarán las bases y se conocerá qué se llevará el monarca del certamen.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Raúl Ruidíaz, ex Universitario, da el batacazo tras ser presentado en campeón peruano: "Tu casa"

  2. Se confirmó la Copa de la Liga 2026: ¿Cuándo, cómo se juega y cuál es el premio?

  3. Sorteo Liga 1 2026 hoy EN VIVO: minuto a minuto de la premiación y Fixture del Apertura y Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano