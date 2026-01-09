0
Alianza Lima vs. FC Cajamarca: ¿Cuándo Hernán Barcos volverá a Matute para enfrentar a su ex club?

Revisa la fecha en que se disputará el partido entre Alianza Lima vs. FC Cajamarca, que marcará el regreso de Hernán Barcos a Matute para enfrentar a su ex equipo.

Jesús Yupanqui
La fecha que se realizará el partido entre Alianza Lima vs FC Cajamarca por la Liga 1.
La fecha que se realizará el partido entre Alianza Lima vs FC Cajamarca por la Liga 1. | FOTO: Liga 1 y FC Cajamarca
El sorteo de la Liga 1 2026 se realizó este viernes y uno de los duelos más esperados por los hinchas es el Alianza Lima vs. FC Cajamarca, equipo que tiene en sus filas a Hernán Barcos, referente del 'Pueblo Blanquiazul'.

El fixture de Universitario de Deportes para el Torneo Apertura y Clausura.

¿Cuándo se juega Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

Alianza Lima enfrentará a FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Apertura. Este duelo se realizará en el Estadio Héroes de San Ramón.

¿Cuándo Hernán Barcos volverá a Matute?

Hernán Barcos regresará a Matute (casa de Alianza Lima), pero en esta ocasión con la camiseta de FC Cajamarca, en la última fecha del Torneo Clausura.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

La transmisión del partido entre Alianza Lima contra FC Cajamarca estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos del campeonato nacional.

Hernán Barcos, la gran apuesta de FC Cajamarca

FC Cajamarca tendrá su primera participación en la máxima división del fútbol peruano. Por ello, decidieron apostar por destacados jugadores. Hernán Barcos es su flamante refuerzo y se confirmó que llevará el 9.

Además del 'Pirata', FC Cajamarca contrató a Pablo Lavandeira, Carlos Gómez, Pablo Míguez, Arley Rodríguez, Nilson Loyola, Said Peralta, Matías Almirón entre otros.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

