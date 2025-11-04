Álex Valera sueña con conseguir el 'tetra' con Universitario y superar a 'Lolo' Fernández

¡Sorpresa! Álex Valera, delantero sumamente experimentado, confesó que su sueño es luchar por el tetracampeonato de la Liga 1 con Universitario de Deportes, pero no solo eso, sino que también quiere superar al máximo ídolo en la historia del cuadro merengue: nos referimos al popular Teodoro 'Lolo' Fernández.

En diálogo con el programa En la barra con Black, vía YouTube, Álex Valera fue consultado por diversos temas del tricampeonato y sus objetivos para la próxima temporada. El delantero de la selección peruana no dudó en contestar de forma totalmente honesta y admitió que quiere ser recordado para siempre por la afición de la 'U'.

"Mi sueño, me gustaría, pasarlo a 'Lolo' en goles. Quiero entrar en la historia del club y que los hinchas me recuerden como el jugador que dejaba todo en el campo y siempre se entregaba al 100%. Por ser buena persona y no un mal compañero. No me gustaría que me recuerden como un traidor", precisó el artillero de Universitario de Deportes.

¿Álex Valera se irá de Universitario?

Hace poco se informó sobre el interés del Ceará de Brasil en hacerse con los servicios de Álex Valera. Sin embargo, no se han dado novedades sobre el caso y todo apunta a que el delantero continuará jugando en la 'U' y luchará tanto por el título de la Liga 1 como por hacer historia en la Copa Libertadores.

Números de Álex Valera este 2025

Hasta el momento, Álex Valera ha disputado 39 partidos con Universitario esta temporada y marcó un total de 16 goles en la Liga 1 y apenas 1 en la Copa Libertadores. Asimismo, ha brindado 6 asistencias a sus compañeros de equipo.