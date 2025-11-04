Futbolista extranjero de Alianza Lima recibió ofertas de clubes en Colombia y Uruguay

¡Atención! Líbero pudo conocer que un talentoso futbolista extranjero de Alianza Lima puede dejar la institución victoriana para la próxima temporada. El jugador recibió tentadoras ofertas desde Colombia y Uruguay, por lo que incluso expresó su postura sobre continuar con su carrera profesional lejos de Matute.

En la versión impresa de nuestro diario, se notificó que Pablo Ceppelini ha despertado el interés de elencos colombianos y uruguayos, e incluso ya le presentaron algunas propuestas. Recordemos que el mediocampista llegó esta campaña a La Victoria y a inicios de año se ganó a la hinchada con su gol a Boca Juniors en Copa Libertadores, pero poco a poco decayó su rendimiento y por ello comenzaron las críticas de la afición.

Pese a las ofertas, se supo que el mediocampista extranjero tiene como prioridad renovar contrato con Alianza Lima para competir por el título de la Liga 1 y buscar la gloria internacional. El 'charrúa' de 34 años termina su vínculo legal con los blanquiazules el 31 de diciembre del presente 2025, es decir que puede comenzar el 2026 como agente libre si los íntimos no amplían su estadía.

Pablo Ceppelini aún no renueva con Alianza Lima.

Esta temporada Pablo Ceppelini ha disputado un total de 28 partidos con la camiseta aliancista, llegando a marcar 3 goles y 4 asistencias. Si bien sus números no son positivos, vale resaltar que ha jugado menos de la mitad de minutos posibles en todo el año debido a sus lesiones y suspensiones. A nivel internacional se perdió toda la Fase de Grupos de la Copa Libertadores por una sanción impuesta por parte de la Conmebol.

Futbolistas extranjeros de Alianza Lima

De momento, Alianza Lima cuenta con Pablo Ceppelini, Guillermo Viscarra, Eryc Castillo, Fernando Gaibor, Guillermo Enrique y Alan Cantero. Las mayores dudas del club son los dos argentinos, quienes todavía no han renovado contrato y no se sabe si continuarán o no la próxima campaña, ya que los íntimos están buscando más extranjeros y para ello necesita liberar algunos cupos.