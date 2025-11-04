¿Se va Autuori? Sporting Cristal ha conversado con otros técnicos: "Sosteniendo reuniones"

Sporting Cristal está a un paso de asegurar su boleto a la próxima Copa Libertadores y de quedar entre los cuatro primeros del acumulado de la Liga 1 para disputar un playoff para luchar por el cupo a la fase de grupos, todo esto con Paulo Auturori como DT. Sin embargo, en tienda celeste vienen trabajando con miras a la temporada 2026 y se reveló una sorpresiva noticia con respecto al entrenador brasileño.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, el club de La Florida ha estado reuniéndose desde hace algunos días con posibles técnicos para consultarles si les gustaría asumir el proyecto que tienen en el cuadro bajopontino, todo esto pese a que el estratega de 69 años tiene contrato vigente con la institución.

"Pensaba que Paulo Autuori estaba muy fijo, pero tengo entendido que desde hace varios días, Sporting Cristal está sosteniendo reuniones con posibles técnicos. Cristal ha conversado con unos técnicos para saber si le gustaría este proyecto. Eso lo tengo confirmado de primera mano", mencionó en la reciente emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

¿Paulo Autuori seguirá al mando de Sporting Cristal?

Si bien es cierto que su vínculo es hasta fines del 2026, Autuori estaría analizando su continuidad al mando del conjunto rimense. Según detalló el periodista Denilson Barrenechea en el programa Estudio Fútbol, eso no depende de Cristal, sino del propio técnico, quien está incómoco en el fútbol peruano por lo que se había venido dando en los últimos meses.

Sporting Cristal ha conversado con Miguel Rondelli

Las dudas sobre la permanencia de Autuori como DT de Sporting Cristal aumentaron cuando Diego Rebagliati y Talía Azcárate mencionaron en su programa de Youtube que Miguel Rondelli, actuamente en Cusco FC, ha tenido contactos con el elenco cervecero, pero recalcaron que es un trascendido.

"Lo que me dicen es que Rondelli… él tiene contrato (con Cusco FC) hasta el próximo año, pero ha tenido algún contacto con Sporting Cristal. El agente, representante… Es más un trascendido de la gente que estuvo en Huánuco en el partido. Hay sensaciones respecto a Autuori. Lo he sentido muy harto y reflejándolo en el once… onces difíciles de explicar. Autuori para quedarse necesita un cambio radical", sostuvieron los comentaristas deportivos.