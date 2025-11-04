Pronóstico Sporting Cristal vs. Cienciano: cuánto paga el partido por el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal recibe a Cienciano por la jornada 18 del Torneo Clausura 2025 este viernes 7 de noviembre. El partido se jugará en el estadio Alberto Galllardo, desde las 3:15 PM, hora de Perú. ¿Con ganas de apostar? Estás en el lugar correcto. En Apuesta Legal Perú, el portal que te muestra las mejores cuotas del mercado, te contamos cómo se perfila este emocionante encuentro.

¿Cuánto paga Sporting Cristal vs. Cienciano?

Las cuotas actualizadas para el partido entre Sporting Cristal vs. Cienciano son las siguientes:

Pronóstico Sporting Cristal vs. Cienciano

Para las casas de apuestas, Sporting Cristal es favorito con una cuota promedio de 1.50. La victoria de Cienciano paga 5.75 y el empate se cotiza en 4.20. Las cuotas reflejan una probabilidad cercana al 62 % de victoria para los rimenses, mientras que el empate ronda el 22 % y el triunfo cusqueño apenas alcanza el 16 %.

¿Cómo llegan Sporting Cristal vs. Cienciano?

Este viernes 7 de noviembre, Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el estadio Estadio Alberto Gallardo, en un duelo que puede marcar su camino hacia objetivos importantes en el cierre de la Liga 1. Cristal llega tras golear 4-1 a Comerciantes Unidos, recuperando impulso y ocupando la cuarta plaza en la tabla acumulada con la mira en la clasificación a torneos internacionales.

En el otro lado, Cienciano tiene una ubicación más modesta, lo que lo obliga a buscar un triunfo que relance su campaña mientras enfrenta a uno de los equipos más en forma del campeonato.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cienciano?

El partido se jugará este viernes 7 de noviembre desde las 3:15 p.m. hora peruana. Los horarios para otros países son:

Colombia, Ecuador y Panamá: 3:15 p.m.

3:15 p.m. Bolivia y Venezuela: 4:15 p.m.

4:15 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 5:15 p.m.

5:15 p.m. México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 2:15 p.m.

2:15 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 4:15 p.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cienciano por TV y Streaming?

El partido será transmitido para por L1 Max disponible en Claro TV, DirecTV, Best Cable y Win TV. Además, se podrá seguir en directo a través de Streaming por L1 Play.

Posible alineación de Sporting Cristal vs. Cienciano