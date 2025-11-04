Revelan que Sporting Cristal tuvo contacto con DT de club rival para el 2026: "Tiene contrato"

Sporting Cristal busca reformular todas las propuestas del 2025 para encontrar el verdadero camino hacia un título nacional en la siguiente temporada. Uno de los aspectos que se viene comentando es con relación a la estadía de Paulo Autuori como DT, pero una información de la periodista Talia Azcárate ha desatado la preocupación en los aficionados.

Durante el programa "Diego y Talía", la comentarista deportiva reveló una información que le llegó a sus manos con respecto a un director técnico que se reunió con la gente de Sporting Cristal. Se trata de Miguel Rondelli, actual estratega de Cusco FC y que viene peleando el cupo a "Perú 2" para la Copa Libertadores 2025.

Agente de Miguel Rondelli tuvo contacto con Sporting Cristal, informó Talía Azcárate. Foto: Carlos Félix - URPI | GLR.

Miguel Rondelli tiene contrato con Cusco FC hasta 2026

Talía Azcárate replicó la información que le llegó de primera mano, en el que el agento o representante de Miguel Rondelli tuvo contacto directo con Sporting Cristal como una posibilidad de traspaso para el 2026. Ante ello, surge la gran pregunta sobre Paulo Autuori, quien aún no se ha aclarado su futuro en medio de lo que resta de la Liga 1.

"Lo que me dicen es que Rondelli… él tiene contrato (con Cusco FC) hasta el próximo año, pero ha tenido algún contacto con Sporting Cristal. El agente, representante… Es más un trascendido de la gente que estuvo en Huánuco en el partido. Hay sensaciones respecto a Autuori. Lo he sentido muy harto y reflejándolo en el once… onces difíciles de explicar. Autuori para quedarse necesita un cambio radical", informó.

(VIDEO: Diego y Talía)

Esta información la escuchó Diego Rebagliati, quien indicó que él tiene cierto conocimiento de que Paulo Autuori tiene probabilidades de quedarse en Sporting Cristal para el 2026. Hoy por hoy, el estratega brasileño solo quiere poner a los celestes en fase de grupos de Copa Libertadores y luego se hablará con relación a su futuro en el Rímac.

¿Qué clubes ha dirigido Miguel Rondelli?

Estos son los equipos que tuvo al mando el argentino-italiano Miguel Rondelli en su etapa como director técnico: