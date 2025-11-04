Diego Rebagliati revela los 2 primeros fichajes de Sporting Cristal para el 2026: "Mucha atención"

Sporting Cristal tiene una deuda pendiente con los hinchas en cuanto a títulos nacionales. Con el trofeo lejos en este 2025, ahora los celestes trabajan en conformar un plantel de cara a la edición 2026, en el que afrontarán la Liga 1 y Copa Libertadores. Bajo esta premisa, Diego Rebagliati impactó a seguidores al revelar que los del Rímac tienen la mirada en dos futbolistas para potenciar el equipo.

Sporting Cristal y sus dos refuerzos para el 2026

El comentarista deportivo dio una información en cuanto a las novedades en tienda celeste. Se sabe que habrá una larga lista de futbolistas que no seguirán en el primer equipo para la edición 2026, pero ahora indica que hay dos futbolistas de Cienciano del Cusco que están muy cerca de reforzar a los 'bajopontinos'.

Diego Rebagliati no quiso revelar los nombres de estos dos jugadores profesionales de Cienciano que tienen altas probabilidades de llegar a Sporting Cristal, debido a que están a pocos días de jugar su respectivo encuentro por el Torneo Clausura 2025.

"Cristal va a mirar nuevamente con mucha atención al mercado local. Algo que había dejado. Es más, me llegó información de que hay dos jugadores de Cienciano que es probable que vayan a Sporting Cristal", manifestó Diego Rebagliati en el programa "Diego y Talía".

(VIDEO: Diego y Talía)

¿Qué jugadores de Cienciano terminan contrato a fines del 2025?

Esta es la larga lista de jugadores de Cienciano del Cusco que finalizan contrato a fines de este 2025, ¿Alguno de estos futbolistas serán los dos que tienen un pie y medio en Sporting Cristal para la temporada 2026?

Luis Benites - Delantero

Cristian Neira - Mediocampista

Yimy Gamero - Pivote

Maximiliano Amondarain - Defensa

Leonel Galeano - Defensa

Beto Da Silva - Delantero

Ignacio Barrios - Portero

Juan Bolado - Portero

Claudio Torrejón - Pivote

Agustín González - Mediocampista

Rudy Palomino - Pivote

Osnar Noronha - Delantero

Carlos Garcés - Delantero

Danilo Ortiz - Defensa

Joao Ortiz - Lateral

Alfredo Ramúa - Mediocampista

Denzel Caña - Portero

Jimmy Valoyes - Defensa

Eduardo Rueda - Defensa

Harol Rodríguez - Mediocampista

Yván Rojas - Delantero

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cienciano?

El partido entre Sporting Cristal vs Cienciano se juega este viernes 7 de noviembre a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT) en el Estadio Alberto Gallardo. Este cotejo se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) por DirecTV y DGO.