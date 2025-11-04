- Hoy:
Diego Rebagliati revela los 2 primeros fichajes de Sporting Cristal para el 2026: "Mucha atención"
¡Batacazo! Sporting Cristal hizo foco en el mercado de fichajes y tiene avanzado sus dos primeros fichajes para potenciar el equipo, manifestó Diego Rebagliati.
Sporting Cristal tiene una deuda pendiente con los hinchas en cuanto a títulos nacionales. Con el trofeo lejos en este 2025, ahora los celestes trabajan en conformar un plantel de cara a la edición 2026, en el que afrontarán la Liga 1 y Copa Libertadores. Bajo esta premisa, Diego Rebagliati impactó a seguidores al revelar que los del Rímac tienen la mirada en dos futbolistas para potenciar el equipo.
Sporting Cristal y sus dos refuerzos para el 2026
El comentarista deportivo dio una información en cuanto a las novedades en tienda celeste. Se sabe que habrá una larga lista de futbolistas que no seguirán en el primer equipo para la edición 2026, pero ahora indica que hay dos futbolistas de Cienciano del Cusco que están muy cerca de reforzar a los 'bajopontinos'.
Diego Rebagliati no quiso revelar los nombres de estos dos jugadores profesionales de Cienciano que tienen altas probabilidades de llegar a Sporting Cristal, debido a que están a pocos días de jugar su respectivo encuentro por el Torneo Clausura 2025.
"Cristal va a mirar nuevamente con mucha atención al mercado local. Algo que había dejado. Es más, me llegó información de que hay dos jugadores de Cienciano que es probable que vayan a Sporting Cristal", manifestó Diego Rebagliati en el programa "Diego y Talía".
(VIDEO: Diego y Talía)
¿Qué jugadores de Cienciano terminan contrato a fines del 2025?
Esta es la larga lista de jugadores de Cienciano del Cusco que finalizan contrato a fines de este 2025, ¿Alguno de estos futbolistas serán los dos que tienen un pie y medio en Sporting Cristal para la temporada 2026?
- Luis Benites - Delantero
- Cristian Neira - Mediocampista
- Yimy Gamero - Pivote
- Maximiliano Amondarain - Defensa
- Leonel Galeano - Defensa
- Beto Da Silva - Delantero
- Ignacio Barrios - Portero
- Juan Bolado - Portero
- Claudio Torrejón - Pivote
- Agustín González - Mediocampista
- Rudy Palomino - Pivote
- Osnar Noronha - Delantero
- Carlos Garcés - Delantero
- Danilo Ortiz - Defensa
- Joao Ortiz - Lateral
- Alfredo Ramúa - Mediocampista
- Denzel Caña - Portero
- Jimmy Valoyes - Defensa
- Eduardo Rueda - Defensa
- Harol Rodríguez - Mediocampista
- Yván Rojas - Delantero
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cienciano?
El partido entre Sporting Cristal vs Cienciano se juega este viernes 7 de noviembre a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT) en el Estadio Alberto Gallardo. Este cotejo se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) por DirecTV y DGO.
