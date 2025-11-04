Diego Rebagliati confirma salida de 15 jugadores en Cristal para el 2026: "Cambio radical"

Sporting Cristal es uno de los equipos que se mantiene con objetivos deportivos al cierre de temporada 2025. Los celestes perdieron el camino al título nacional de este año, pero ahora buscarán ser "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si bien ahora el equipo entrena día a día en conseguir este cometido, desde la directiva ya trabajan en medidas sumamente radicales como una purga total del combinado 'rimense'.

Purga en Sporting Cristal: 15 jugadores se irán del equipo

Durante el programa "Diego y Talía", el comentarista deportivo Diego Rebagliati reveló que le llegó una información sobre la salida de 14 a 15 jugadores del primer equipo celeste. En ciertos casos, se tratará de futbolistas profesionales que no se les optará por renovar contrato, así como aquellos que vienen siendo cedidos a otras instituciones deportivas y que no son considerados en el plantel principal.

"Me dijeron que Autuori tiene contrato, que se va a quedar. El cambio radical se va a dar. Entre 14 y 15 se van. Ahí incluyes a chicos que están a préstamo y que no están actualmente en el plantel. Cristal va a mirar nuevamente el mercado local", informó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Diego y Talía)

Siguiendo esa línea, otro de los aspectos fue con relación al comando técnico, en el que Diego Rebagliati indica que hay altas chances de que Paulo Autuori se mantenga al cargo para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores. El objetivo deportivo y económico es que el cuadro del Rímac sea "Perú 2" para obtener un fuerte ingreso de cara al 2026.

"Autuori está llevando el equipo tal manera que no se le caiga ningún jugador importante. Eso me hizo sentir que Autuori continúe. Algunos no salen, simplemente no les renuevan el contrato. Va a cambiar mucho el plantel", agregó.

Futbolistas de Sporting Cristal cedidos a clubes este 2025

Esta es la relación de jugadores que pertenecen a Sporting Cristal y que fueron cedidos a otros equipos en la presente temporada 2025. Varios de ellos culminan contrato con los del Rímac y tienen altas probabilidades de no continuar en el plantel profesional:

Aldair Vásquez - Atlético Grau (Mediocampista)

Leonardo Díaz - Leixoes SC (Defensa)

Gilmar Paredes - Comerciantes Unidos (Lateral)

Flavio Alcedo - Comerciantes Unidos (Defensa)

Gabriel Alfaro - Comerciantes Unidos (Lateral)

Matías Córdova - Unión Comercio (Portero)

Quembol Guadalupe - FC Cajamarca (Defensa)

Franshesko Cassiano - ADA Jaén (Lateral)

Sebastián Sánchez - César Vallejo (Extremo)

Adrián Beltrán - Carlos Mannucci (Mediocampista)

Yamir del Valle - FC Cincinnati 2 (Mediocampista)

Jugadores de Sporting Cristal que finalizan contrato a fines del 2025

Siguiendo la línea de posibles jugadores que pueden salir de Sporting Cristal a fines del 2025, te damos a conocer lista de los futbolistas que culminan contrato con los celestes al cierre de la presente temporada: