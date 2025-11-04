Campeón peruano tiene en la mira a futbolista de Cristal y ex Fluminense para la temporada 2026

Estamos a pocas fechas de finalizar la Liga 1 2025, por ende, la mayoría de equipos ya vienen planificando con qué futbolistas reforzarse; pensando en ser protagonistas en la temporada 2026. Bajo ese escenario, se conoció que un club campeón peruano busca sorprender en el mercado de pases con 2 fichajes nacionales.

Líbero conoció que Sport Boys, primer campeón peruano tienen el órbita al lateral de Sporting Cristal, Jhilmar Lora y Fernando Pacheco, ex Fluminense de Brasil, quienes terminan contrato con la escuadra cervecera en diciembre de este año. Sobre ello, es válido precisar que aún no hay nada concreto y únicamente son sondeos de cara a la Liga 1 2026.

Al respecto, también se tuvo información que los celestes vienen esperando que culmine la presente temporada para poder analizar la renovación de ambas figuras.

Jhilmar Lora y Fernando Pacheco en órbita de Sport Boys para el 2026/Composición: Líbero

Fernando Pacheco y su etapa en Fluminense de Brasil

En las temporadas 2020 y 2021, Fernando Pacheco vistió los colores de Fluminense de Brasil. El extremo izquierdo llegó a afrontar un total de 15 partidos oficiales entre el Brasileirao y el Campeonato Carioca. No obstante, a mediados del 2021, el 'Flu' decide cederlo a préstamo a Juventude con el objetivo de que el atacante sume más minutos.

Números de Jhilmar Lora y Fernando Pacheco con Sporting Cristal este 2025

El lateral de Sporting Cristal, Jhilmar Lora registra oficialmente 19 compromisos con el elenco rimense en la Liga 1 y por Copa Libertadores 2025. El último duelo que disputó con el equipo de La Florida fue el pasado 17 de septiembre cuando los de Autuori igualaron 0-0 ante Alianza Atlético de Sullana por la jornada 9 del Torneo Clausura 2025.

En tanto, Pacheco lleva en su cuenta personal 23 encuentros con Cristal a nivel local e internacional esta temporada, de los cuales pudo anotar un gol, brindó 4 asistencias y sumó un aproximado de 1,140 minutos.