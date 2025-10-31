0
Sonó como el gran refuerzo de Cristal y ahora firmará por club rival que jugará la Libertadores 2026

Futbolista que sonó como posible contratación de Sporting Cristal esta temporada, finalmente jugará por un histórico club de la Liga 1 y tendrá ritmo internacional.

Solange Banchon
Fue voceado como fichaje de Sporting Cristal y ahora fichará por histórico de la Liga 1
Fue voceado como fichaje de Sporting Cristal y ahora fichará por histórico de la Liga 1 | Composición: Líbero
Fueron varios los jugadores que sonaron en el Rímac para la temporada 2025, debido al buen momento que atravesaba cada figura en sus respectivos clubes. Sin embargo, Sporting Cristal priorizó la llegada de pocos futbolistas y con eso enfocarse en la lucha por el título nacional.

Sporting Cristal realizó categórico anuncio previo al partido ante Comerciantes Unidos

PUEDES VER: ¿Se van? Cristal hizo tajante anuncio sobre 3 figuras en la recta final del Clausura: "Proceso de..."

Sonó en Sporting Cristal y ahora fichará por club rival de la Liga 1

Ahora casi al término de la presente edición de la Liga 1, se conoció que el defensa Gu Rum Choi dejará de pertenecer a ADT de Tarma y para la siguiente campaña, reforzará a Cusco FC, escuadra que tendrá participación internacional en la Copa Conmebol Libertadores 2026.

Así lo anunció el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales. "Gu Rum Choi será jugador de Cusco FC el 2026 y disputará la Copa Libertadores. El back central viene procedente de ADT", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. El fichaje se dará en condición de agente libre tras culminar su contrato en diciembre de este año con el elenco tarmeño.

Gu Rum Choi

Gu Rum Choi será nuevo fichaje de Cusco FC para la temporada 2026

Gu Rum Choi y su presente con ADT esta temporada

Durante los últimos partidos, Gu Rum Choi volvió a ganarse el titularato en ADT de Tarma, club donde esta temporada disputó un total de 27 encuentros, entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2025. No llegó a brindar asistencias ni anotar, sin embargo, siguió teniendo un ritmo de competencia en un aproximado de 1867 minutos.

Sporting Cristal tuvo en la mira a Gu Rum Choi para la temporada 2025

A mediados de temporada el zaguero de 27 años fue voceado como uno de los posibles refuerzos de Sporting Cristal, en vista que los celestes buscaban potenciar su primera línea. Sin embargo, luego se conoció que el conjunto de Autuori anunció los fichajes de Luis Abram y Miguel Araujo.

Valor en el mercado de Gu Rum Choi

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, Gu Rum Choi permanece tasado hoy en día en 500 mil euros en el mercado de pases. No obstante, alcanzó su más alto valor (550 mil euros) en el 2024 con ADT.

