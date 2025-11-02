Universitario goleo 6-0 y está a dos partidos de sumar un nuevo título nacional a su palmáres

Universitario de Deportes quiere ser protagonista este 2025 en todas sus disciplinas además de su equipo masculino que es el tricampeón del fútbol peruano. En la Liga Femenina, el club de Ate sigue firme y así lo demostró endosándole una goleada a su rival para así quedar a dos partidos de conseguir un título más en el presente año.

Las 'Leonas' disputaron este domingo la vuelta de las semifinales del Torneo Clausura ante un rival complicado como Sporting Cristal. Después de empatar 0-0 en la ida, el conjunto crema estaba en la obligación de ganar si quería seguir en carrera y eso fue lo que hizo de forma apabullante, goleando 6-0.

Universitario goleó 6-0 a Sporting Cristal y clasificó a la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Foto: Universitario de Deportes

El cuadro dirigido por Andrés Usme salió con todo a Campo Mar desde el arranque y solo le bastó 9 minutos para ponerse en ventaja con un potente remate en el área de Karen Páez. Sin embargo, las que se llevó todas las miradas fue Cindy Novoa, quien anotó un doblete (20' y 30') para culminar el primer tiempo con ventaja de tres tantos.

La 'U' no bajó la intensidad en la segunda mitad y aseguró el marcador abultado a su favor con tantos de la colombiana Catalina Usme de penal (53'), Luz Campoverde (57') y la ingresada Valerie Gherson (67'). De esta forma, el elenco merengue se quedó con la serie con un marcador global de 6-0.

Video: Universitario de Deportes

Universitario espera rival para la final del Clausura femenino

Con este resultado, Universitario hizo pesar su rótulo de favorito y clasificó a la gran final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina, la cual deberá enfrentar en partidos de ida y vuelta en busca de ser campeón del segundo certamen de la temporada, que le de derecho a jugar los playoffs por el título nacional, así como asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El rival de las cremas aún no está definido, pero todo hace indicar que será Alianza Lima, quien se está enfrentando a Carlos A. Mannucci en la otra semifinal y lleva la ventaja de 2-0 tras vencer por ese marcador en el primer encuentro disputado en Trujillo. La vuelta será este domingo en cancha de las blanquiazules.