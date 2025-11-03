Jorge Fossati fue contundente ante insinuación de doping en Universitario: "Amerita..."

El tricampeonato de Liga 1 conseguido por Universitario de Deportes este 2025 ha generado diversas reacciones en todo el mundo fútbol peruano. Una de ellas ocurrió en un programa deportivo de un medio local, en la cual se dejó entrever que los cremas no han pasado por control antidoping durante el torneo.

Estos comentarios encontraron respuesta por parte del club de Ate y sus integrantes. Jorge Fossati ha sido el último en referirse al tema este lunes durante los entrenamientos del plantel, asegurando que es grave lo que se ha dicho pues están acusando a todos los que están alrededor de los futbolistas y fue contundente al decir que la institución debería tener una reacción contundente.

"Me parece que esto es muy grave, acá están acusados desde Franco Velazco para abajo, incluyéndonos a todos nosotros que estamos alrededor de los jugadores. Me parece que esto amerita un estudio y una reacción de parte de Universitario muy seria y fuerte. Una cosa es que quieran ensuciar lo brillante que ha hecho Universitario en estos años con frases que nunca comprueban que fuimos favorecidos; y otra es que te acusen de que estás dopando a los jugadores. Eso amerita una reacción contundente de parte del club", declaró en entrevista con Jax Latin Media y otros medios de comunicación.

Video: Jax Latin Media

En esa misma línea, el estratega uruguayo de 72 años agregó lo siguiente: "Fíjate que si yo tuviera otra cabeza, te diría que no hay elogio más grande que este señor de malas artes dijo de nosotros. Qué mejor elogio que decir que tu rindes lo que rindes porque tienes algo extra en el organismo".

Periodista dejó polémico comentario sobre doping y Universitario

Las declaraciones de Fossati fueron en relación a las palabras que dijo hace unos días el periodista Aldo Parodi en un programa radial, donde mencionó que le pareció muy raro que un club de Lima corra más que uno de altura en una cancha sobre el nivel del mar.

"Que un equipo de Lima corra más que un equipo de altura en la altura. Recordemos que en este campeonato, que se sepa de manera transparente, no hay análisis del doping en el campeonato peruano. Ahí la dejo", sostuvo.

Álex Valera explicó que Universitario si pasó control antidoping y el club tomará acciones

En una publicación en su cuenta de Instagram, Álex Valera reveló que Universitario pasó por exámenes antidoping en sus últimos encuentros frente a Ayacucho FC y Sporting Cristal, siendo él uno de los que asistió a las pruebas. Por otro lado, el club de Ate informó que iniciará acciones legales contra el comunicador antes mencionado, según las palabras de Adrián Gilabert, asesor legal de la 'U'.