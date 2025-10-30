Fossati destacó a exfigura de U Católica que firmó por Universitario hasta 2027: "Sigue creciendo"

Universitario de Deportes logró la histórica hazaña de coronarse tricampeón de la Liga 1 y, fiel a su historia ahora apuntan en alcanzar el tetracampeonato nacional la siguiente temporada, por lo que el club trabaja en reforzar su plantel. En ese contexto, el DT Jorge Fossati elogió a una figura extranjera que firmó un contrato a largo plazo con los cremas. ¿De quién se trata?

Jorge Fossati se rindió ante extranjero que firmó con Universitario hasta 2027

Durante una entrevista con el medio ecuatoriano, 'Deportivisimo', el técnico del cuadro crema analizó lo que ha sido el rendimiento de uno de los jugadores del exterior que tiene Universitario: José Carabalí. El ecuatoriano es uno de los jugadores más regulares en esta temporada, donde se ha convertido en uno de los imprescindibles en el once.

Por ello, el 'Nonno' no dudó en expresar palabras de elogio hacia Carabalí, asegurando que ha logrado tener una gran alza en su rendimiento gracias a que ha venido corrigiendo sus deficiencias, como la finalización de las jugadas.

Video: Deportivismo

"Le fue muy bien a José Carabalí, creo que sigue creciendo. Me parece que era un poco deficitaria su finalización de jugada, tiene todo lo demás, pero le falta finalizar. Está mejorando mucho en eso. En el partido con Palmeiras en Brasil, la rompió", expresó el estratega uruguayo.

José Carabalí y su gran presente en Universitario

Carabalí llegó al conjunto crema esta temporada y ha superado las expectativas, adueñándose de la banda izquierda del equipo. A sus 28 años, suma 38 partidos con Universitario, registrando siete asistencias y un gol, además de consolidarse como uno de los jugadores más rendidores del plantel.

José Carabalí seguirá jugando en Universitario por otra temporada. Foto: AFP

¿Hasta cuándo tiene contrato José Carabalí con Universitario?

Debido a su destacado desempeño, José Carabalí extendió su contrato con Universitario hasta finales de 2027, cuando inicialmente solo estaba vinculado hasta 2025. De esta manera, los hinchas merengues podrán disfrutar de su talento durante varias temporadas más.

Trayectoria de José Carabalí