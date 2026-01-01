¡Oficial! Se fue de Boca Juniors y club de la Liga 1 2026 anuncia su llegada: "La bienvenida a..."

¡Confirmado! Futbolista sorprendió dejando Boca Juniors para estampar su firma en un icónico club de la Liga 1, con el objetivo de luchar por el título nacional en la temporada 2026 y así acabar con la hegemonía de Universitario de Deportes. El potente elemento ya fue presenta oficialmente por su nuevo equipo y causó la reacción de sus hinchas.

Mediante su cuenta oficial de Facebook, Los Chankas de Andahuaylas, elenco que cruza su tercera campaña consecutiva en la Primera División del Perú, dio un golpe inesperado en el mercado de transferencias al contratar a Juan Ospina, extremo derecho de 24 años que este año tendrá su primera experiencia en el balompié nacional.

"La Nación Chanka le da la bienvenida a Juan Ospina, jugador colombiano, proveniente de Boca Juniors de Cali, que llega para demostrar, dejarlo todo y sumarse a esta historia. Vamos juntos. ¡Vamos Nación Chanka!", precisaron los 'Guerreros' en sus redes sociales, confirmando así la presencia de su séptimo futbolista extranjero en el actual plantel.

Juan Ospina firmó por Los Chankas de la Liga 1.

Vale precisar que, como mencionó Los Chankas en su mensaje, Juan Ospina proviene de Boca Juniors de Cali, elenco de Colombia que se inspiró en su homónimo de Argentina. Con ello, los de Andahuaylas quedaron prácticamente listos para iniciar su pretemporada y luchar por la Liga 1 este 2026.

¿Por qué Los Chankas tiene 7 extranjeros?

El reglamento del fútbol peruano indica que un club de la Liga 1 puede tener un total de 7 futbolistas extranjeros siempre que no cuenten con ningún nacionalizado en el plantel. Es por ello que equipos como Alianza Lima o Universitario solo tienen 6 foráneos, ya que cuentan con elementos como Martín Pérez Guedes o Jairo Vélez que no nacieron el Perú, pero obtuvieron la nacionalidad.