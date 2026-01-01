¡Batacazo! Bicampeón con Alianza Lima firmó por club rival de la Liga 1: "Vamos con todo"

La nueva temporada de la Liga 1 se acerca y los diferentes clubes continúan conformando su nuevo plantel, otros repotenciando para luchar por el objetivo. En medio de este mercado de pases, se conoció que un futbolista que logró el bicampeonato con Alianza Lima firmó por un rival del cuadro blanquiazul.

Los equipos son conscientes que para conseguir la meta deberán tener a los mejores elementos en el campo, por ello, las renovaciones, fichajes y salidas se vienen realizando en las últimas semanas. En esta ocasión, el exjugador íntimo estará el 2026 defendiendo los colores de un icónico equipo.

Ex Alianza Lima jugará la Liga 1 2026 en un icónico club

“Jefferson Portales continuará defendiendo nuestra camiseta! El Club Deportivo Garcilaso confirma la continuidad de Jefferson Portales en el plantel profesional. El defensor aportará su firmeza y compromiso en la línea de fondo del equipo. ¡Vamos con todo, Jefferson!”, escribió el cuadro cusqueño en sus redes sociales donde aparece la imagen del jugador.

La publicación de Deportivo Garcilaso sobre Jefferson Portales

Cabe recordar que durante las temporadas 2021 y 2022, el jugador vistió los colores de Alianza Lima y llegó a ser bicampeón nacional. El zaguero fue pieza clave en el esquema del técnico argentino Carlos Bustos, jugando 31 partidos oficiales entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Sin embargo, no mantuvo la continuidad esperada. Llegó a Deportivo Garcilaso en julio de la temporada 2025 como refuerzo para el Torneo Clausura tras haber estado en la Universidad César Vallejo. De esta manera, el deportista se suma a la lista de renovaciones del cuadro cusqueño en la que figura José Sinisterra, así como las llegadas de Agustín González, Carlos Ramos y Agustín Gómez.

Jefferson Portales: clubes en los que jugó