0

Ángelo Campos impacta con inesperado mensaje tras fichar por UTC y dejar Alianza: "Cuando un…"

Alianza Lima no continuó con Ángelo Campos para este 2026 y el arquero sorprendió con firme mensaje tras ser presentado en UTC.

Erickson Acuña
Ángelo Campos llamó la atención de los hinchas en redes sociales.
Ángelo Campos llamó la atención de los hinchas en redes sociales. | Composición: Líbero
COMPARTIR

La temporada 2025 de la Liga 1 terminó con Universitario tricampeón nacional, dejando a Alianza Lima con las manos vacías. Tras no lograr el objetivo, el club blanquiazul se enfoca ahora en revertir la situación y hacer un gran 2026, por ello, comenzaron con algunos cambios en el plantel que ahora dirige Pablo Guede.

Alianza Lima sorprende a sus hinchas con salida.

PUEDES VER: Jugador de Alianza confirmó su salida con emotivo mensaje: "Sentimientos inexplicables"

Una de las salidas fue la del arquero Ángelo Campos, quien no tuvo continuidad con la llegada del boliviano Guillermo Viscarra. El portero nacional dejó el cuadro de La Victoria para ser anunciado por UTC como su flamante refuerzo. Poco después, el futbolista no dudó en dejar un firme mensaje.

Ángelo Campos sorprende con particular mensaje en redes sociales

“Cuando un sueño es acompañado con fe la distancia es solo parte del camino”, escribió el exguardameta blanquiazul en su reciente historia de Instagram donde aparece la gráfica de su presentación del cuadro cajamarquino. De esta manera, el arquero peruano inicia una nueva historia en la Liga 1.

Ángelo Campos

La publicación de Ángelo Campos tras ser presentado en UTC

Cabe resaltar que el guardameta nacional estuvo durante los últimos cinco años en Alianza Lima, donde logró ser campeón nacional. Asimismo, pasó por otros clubes del balompié nacional como Melgar, Carlos Stein, entre otros. Ahora, tendrá un nuevo reto como titular.

“Experiencia, carácter y seguridad para el arco de UTC. Ángelo Campos llega desde Alianza Lima para asumir el reto de defender el escudo del ‘Gavilán del Norte’. Un arquero forjado en la alta competencia, listo para aportar liderazgo dentro y fuera de la cancha. Cajamarca recibe a un refuerzo clave para seguir creciendo como equipo. ¡Bienvenido, Ángelo!”, anunció UTC en sus redes sociales.

Ángelo Campos: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el guardameta Ángelo Campos tiene un valor en el mercado actual de 350 mil €.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Jugador de Alianza confirmó su salida con emotivo mensaje: "Sentimientos inexplicables"

  2. Campeón con Universitario firmó por todo el 2026 con Atlético Grau: "Vamos"

  3. Ex Binacional se rindió en elogios ante Alianza Lima tras firmar contrato: "Es un privilegio"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano