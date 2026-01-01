Ángelo Campos impacta con inesperado mensaje tras fichar por UTC y dejar Alianza: "Cuando un…"

La temporada 2025 de la Liga 1 terminó con Universitario tricampeón nacional, dejando a Alianza Lima con las manos vacías. Tras no lograr el objetivo, el club blanquiazul se enfoca ahora en revertir la situación y hacer un gran 2026, por ello, comenzaron con algunos cambios en el plantel que ahora dirige Pablo Guede.

Una de las salidas fue la del arquero Ángelo Campos, quien no tuvo continuidad con la llegada del boliviano Guillermo Viscarra. El portero nacional dejó el cuadro de La Victoria para ser anunciado por UTC como su flamante refuerzo. Poco después, el futbolista no dudó en dejar un firme mensaje.

Ángelo Campos sorprende con particular mensaje en redes sociales

“Cuando un sueño es acompañado con fe la distancia es solo parte del camino”, escribió el exguardameta blanquiazul en su reciente historia de Instagram donde aparece la gráfica de su presentación del cuadro cajamarquino. De esta manera, el arquero peruano inicia una nueva historia en la Liga 1.

La publicación de Ángelo Campos tras ser presentado en UTC

Cabe resaltar que el guardameta nacional estuvo durante los últimos cinco años en Alianza Lima, donde logró ser campeón nacional. Asimismo, pasó por otros clubes del balompié nacional como Melgar, Carlos Stein, entre otros. Ahora, tendrá un nuevo reto como titular.

“Experiencia, carácter y seguridad para el arco de UTC. Ángelo Campos llega desde Alianza Lima para asumir el reto de defender el escudo del ‘Gavilán del Norte’. Un arquero forjado en la alta competencia, listo para aportar liderazgo dentro y fuera de la cancha. Cajamarca recibe a un refuerzo clave para seguir creciendo como equipo. ¡Bienvenido, Ángelo!”, anunció UTC en sus redes sociales.

Ángelo Campos: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el guardameta Ángelo Campos tiene un valor en el mercado actual de 350 mil €.