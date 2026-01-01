No solo de Alianza Lima: FC Cajamarca contrató a jugador que Universitario dejó ir

¡Sorpresa! El recién ascendido FC Cajamarca viene preparándose para lo que será la temporada 2026 de la Liga 1, donde buscará dar la hora y luchar por el título, o al menos clasificar a un torneo internacional. Para ello, el club ha contratado a diversas figuras procedentes de Alianza Lima o con pasado en el cuadro victoriano, pero ahora impactó haciéndose con un elemento que Universitario de Deportes dejó ir como agente libre.

Tras haber conseguido la promoción a la máxima división de nuestro balompié, el conjunto cajamarquino ha comenzado a gastar como loco en refuerzos. Uno de los últimos en conocerse es Enmanuel Paucar, volante peruano que, según el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, defenderá sus colores a lo largo de la campaña entrante.

El mediocampista ya fue dirigido por Carlos Silvestri en la reserva de Universitario de Deportes, club al cual perteneció desde el 2014 hasta el 2022, aunque normalmente era prestado cada año a diferentes elencos del fútbol peruano. Sin embargo, una vez culminó su contrato, la 'U' decidió no renovarle y desde aquel entonces pasó por Ayacucho FC, Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos. Ahora jugará para FC Cajamarca.

Emmanuel Paucar en Universitario.

Vale precisar que Emmanuel Paucar llegó 'gratis' al conjunto cajamarquino debido a que su contrato culminó precisamente el pasado 31 de diciembre. Deportivo Garcilaso decidió no ampliar su vínculo legal y de esta forma ahora le tocará vestir nuevos colores en la Liga 1 2026, donde quiere retomar su mejor versión para volver al radar de los grandes de nuestro balompié.

FC Cajamarca contrata ex Alianza Lima

De momento, FC Cajamarca ha hecho oficial las contrataciones de Pablo Lavandeira, Said Peralta y Mauricio Arrasco, quienes la última temporada jugaron en Alianza Lima. Sin embargo, eso no es todo, se sabe que pronto Hernán Barcos será presentado ante la hinchada y también se confirmaron las llegadas de Pablo Míguez y Arley Rodríguez, ambos campeones con camiseta íntima.