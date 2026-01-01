¿Con Messi? Futbolista peruano deja la Liga 1 tras clasificar a Libertadores para jugar en Miami

¡Sorpresa! Un futbolista de destacado rendimiento en la Liga 1 la temporada pasada, clasificando incluso a la Copa Libertadores con Cusco FC, impactó al marcharse del cuadro imperial para continuar con su carrera profesional en el Miami FC de Estados Unidos. Esto representa una dura baja para los 'Dorados' de cara a la campaña entrante.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el cuadro norteamericano hizo oficial la contratación de Alessandro Milesi, lateral izquierdo de 26 años que el pasado 2025 llegó a disputar 65 partidos entre el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1, llegando a anotar 1 gol y brindando 2 asistencias. Ahora, el peruano tendrá una nueva experiencia en el extranjero.

"Está de vuelta en el 305. El exdefensor del Miami FC, Alessandro Milesi, regresa para la temporada 2026 del Campeonato de la USL", precisó el club estadounidense, presentando así a nuestro compatriota, quien en el 2019 ya había vestido sus colores. Vale precisar que este elenco compite en la Segunda División de Estados Unidos y no tiene relación con el Inter Miami de Lionel Messi, por lo que sueña con el ascenso a la MLS.

Milesi dejó la Liga 1 para irse a Miami.

"Estoy agradecido de estar de vuelta. Tengo muchas ganas de conocer al equipo y darlo todo esta próxima temporada", precisó el ex Liga 1 para la prensa del Miami FC. Recordemos que el lateral ya cuenta con experiencia en el extranjero debido a que estuvo mucho tiempo en el Brescia de Italia a inicios de su carrera y también en el CD Guadalajara de España.

¿En qué clubes ha jugado Alessandro Milesi?