Sebastián Britos, ex Universitario, rompe el mercado y llega a un acuerdo con club campeón de Libertadores

Sebastián Britos puso fin a su etapa con Universitario al cierre del 2025. El portero uruguayo no renovó con los 'merengues' de cara al proyecto del tetracampeonato, por lo que ahora es noticia para los hinchas cremas al ver que cerró acuerdo con cuadro que fue campeón de la Copa Libertadores en varias oportunidades.

Sebastián Britos jugará en club campeón de Copa Libertadores

Según pudo informar el reconocido periodista uruguayo, Gonzalo Ronchi, todo está encaminado para que Sebastián Britos regreso al fútbol 'charrúa' y en uno de los grandes clubes del continente como Peñarol. El cuadro 'Carbonero' quiere experiencia para el 2026 y no duda en traer al golero que encadena tres títulos consecutivos en los últimos tres años.

De esta manera, queda claro que Peñarol, equipo 5 veces campeón de la Copa Libertadores, se alista de la mejor manera para afrontar la fase de grupos, en el que se ubica en el Bombo 1 para el respectivo sorteo que se llevará a cabo en el mes de marzo. Sebastián Britos afrontará un nuevo reto a sus 37 años con el fin de poner al combinado aurinegro en lo más alto.

"Peñarol cerró al arquero Sebastián Britos. Fue campeón uruguayo con Liverpool en 2023 y viene de ser campeón en Perú con Universitario", informó el periodista uruguayo que laboró en DirecTV, Telemundo, El Espectador y más medios.

Sebastián Britos cerró con Peñarol para la temporada 2026.

¿En qué clubes jugó Sebastián Britos?

Bella Vista (Uruguay)

Wanderers (Uruguay)

Oriente Petrolero (Bolivia)

Liverpool FC (Uruguay)

Inter Palmira (Colombia)

CA Cerro (Uruguay)

Tanque Sisley (Uruguay)

Juventud (Uruguay)

Atlante (México)

Rocha FC (Uruguay)

Central Español (Uruguay)

Universitario (Perú)

Valor de mercado de Sebastián Britos tras dejar Universitario

Según el portal "Transfermarkt", Sebastián Britos tiene un valor de mercado de 100 mil euros a sus 37 años de edad. La mejor versión del portero uruguayo fue en la temporada 2015, cuando defendía a CA Cerro y valía 250 mil euros.