¿Cómo llega Héctor Fértoli, el flamante fichaje de Universitario para el 2026?

Héctor Fértoli es el nuevo fichaje de Universitario para la Liga 1 2026. Revisa cómo llega el delantero argentino procedente de Racing Club.

Francisco Esteves
Fértoli es el nuevo fichaje merengue.
Fértoli es el nuevo fichaje merengue. | Foto: EFE.
Recientemente Universitario de Deportes anunció al argentino Héctor Fértoli como su flamante contratación de cara a la temporada 2026, donde buscará consagrarse como tetracampeón de la Liga 1 y también tendrá la misión de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. En esa línea, te contamos cómo llega el último fichaje de los merengues.

Universitario y sus 6 extranjeros.

PUEDES VER: Con Fértoli: Universitario y todos los futbolistas extranjeros para la temporada 2026

El extremo por izquierda se encontraba jugando en Racing Club de Avellaneda y llega en condición de préstamo por toda una campaña a la 'U', es decir que estará hasta fines de año en Ate. Por tal motivo, toda la hinchada crema quiere saber cuáles fueron las estadísticas del talentoso atacante extranjero a lo largo del pasado 2025.

Números de Héctor Fértoli

Entre el Torneo Apertura y Clausura de la Liga Profesional Argentina y la Copa Argentina del 2025, Héctor Fértoli llegó a disputar 19 partidos la temporada anterior y marcó 2 goles; además de haber aportado 1 asistencia para la 'Academia'. Sin embargo, estos números no reflejan lo que ha sido la carrera profesional del 'Rayo'.

En total, el flamante fichaje de Universitario de Deportes ha jugado 259 compromisos oficiales desde que inició su carrera como futbolista profesional y convirtió 35 tantos junto a 23 asistencias. Ahora en la Liga 1 buscará ampliar esos números y sumar un título de Primera División a su palmarés.

¿En qué clubes ha jugado Héctor Fértoli?

Estos han sido sus equipos:

  • Newell's Old Boys
  • San Lorenzo
  • Racing Club
  • Talleres de Córdoba
  • Huracán
  • Tigre
  • Universitario

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

