Con Fértoli: Universitario y todos los futbolistas extranjeros para la temporada 2026

Estamos en pleno mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, por lo que Universitario de Deportes realizó sus respectivos fichajes para luchar por el tetracampeonato de la Liga 1. En ese sentido, se confirmaron quiénes serán los extranjeros del cuadro merengue para esta nueva campaña, teniendo en cuenta que únicamente hay cupo para 6 foráneos según el reglamento del fútbol peruano.

Recientemente la 'U' informó sobre la contratación de Héctor Fértoli, extremo argentino que llega procedente de Racing de Avellaneda, aunque se encontraba prestado a Tigre. Con el delantero, por ahora los cremas ya tienen el límite de jugadores extranjeros y te contamos quiénes son los restantes.

Héctor Fértoli es el nuevo futbolista de Universitario.

Como sabemos, Universitario de Deportes ya cuenta en su plantel con Williams Riveros, Matías Di Benedetto y José Carabalí, por lo que hasta ahí van un total de cuatro foráneos. El quinto es el defensor argentino Caín Fara, que hasta hace poco se encontraba jugando en el Atlanta de la Segunda División de Argentina.

Finalmente tenemos al delantero que promete romperla esta temporada en la Liga 1, el senegalés Sekou Gassama. El '9' de la 'U' para la ta campaña 2026 quiere dar la hora en el torneo local y también en la Copa Libertadores, por lo que estaría llegando a Perú el 20 de enero con el objetivo de unirse al plantel comandado por Javier Rabanal.

Universitario puede tener 2 cupos más

Si bien el reglamento permite únicamente 6 extranjeros por equipo, lo cierto es que Williams Riveros y Matías Di Benedetto podrían obtener pronto la nacionalidad peruana, por lo que si llega a suceder antes de que comience el campeonato los cremas tendrán dos cupos más de foráneos para hacer contrataciones.