La firme decisión que tomará Fossati tras ganar el tricampeonato y ofertas del exterior: "Va a..."

Universitario de Deportes se proclamó como tricampeón oficial esta temporada, luego de tener una destacada campaña en la Liga 1 2025. Bajo ese escenario, Jorge Fossati el principal artífice del gran presente que viven los cremas, tiene algunas propuestas desde Uruguay para el 2026, por lo que el técnico tomará una tajante decisión sobre su continuidad en Ate.

La decisión que tomará Jorge Fossati tras ganar el tri con Universitario

De acuerdo a la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'L1 Radio', la idea del 'Nono' es poder renegociar una mejora en su actual vínculo contractual para la temporada 2026, razón por la cual, Fossati tendrá que reunirse con la dirigencia del club en los próximos días.

Jorge Fossati consiguió el tricampeonato con Universitario en la Liga 1 2025

"Se estuvo hablando sobre Jorge Fossati que tenía propuestas, tiene contrato un año más y le han aparecido a lo largo del año, pero ninguna opción o posible opción determinará una negociación con la 'U'", sostuvo.

En ese sentido, el comunicador precisó que más allá de que se presente una próxima oferta de otro club, el entrenador seguirá firme en su decisión de conversar con la directiva y lograr un mejor vínculo contractual con los merengues.

"Lo que va a hacer es sentarse a conversar sobre los objetivos que quiera la 'U' y él con esa nueva vieja administración como lo dice él, pero no es que aparezca una oferta y eso vaya a ser condicionante a negociar un contrato", acotó.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jorge Fossati con Universitario?

Cabe enfatizar que, el DT uruguayo tiene contrato con Universitario por todo el 2026, además de una cláusula de salida. Según pudo conocer Líbero, la dirigencia tiene mucho optimismo en seguir contando con el estratega, mientras que, la prioridad de Fossati es permanecer en Ate el próximo año, a fin de continuar haciendo historia con el elenco estudiantil en el plano local, y en la Copa Conmebol Libertadores.