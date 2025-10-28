Referente de Universitario se pronuncia sobre la continuidad de Jorge Fossati: "El está..."

Universitario de Deportes es el tricampeón del fútbol peruano tras hacerse con el Torneo Clausura de la Liga 1 2025, generando una enorme ilusión entre sus hinchas. En ese sentido, uno de los protagonistas de esta hazaña es Jorge Fossati, quien una vez más hizo historia con el conjunto merengue. Por ello, un jugador clave del plantel crema se refirió a la posible continuidad del director técnico uruguayo.

El exentrenador de la selección peruana llegó a mediados de temporada a Ate, precisamente cuando Fabián Bustos decidió marcharse para dirigir a Olimpia de Paraguay. Su arribo generó muchas dudas en la afición, sobre todo porque llegó a perder tres partidos consecutivos, pero el tiempo le dio la razón y ahora sumó la estrella número 29 para el cuadro estudiantil, que se llevó el título por tercer año consecutivo. Bajo esa premisa, Martín Pérez Guedes fue consultado por el 'Nonno' y dejó un firme mensaje.

"A todos los jugadores nos gustaría que Jorge Fossati se quede. El está muy cómodo con el equipo. Jorge Fossati es uno de los mejores técnicos de mi carrera. Quiere ganar todo. Te convence. Te transmite mucho. Es la mejor decisión del club", indicó el mediocampista de Universitario de Deportes en RPP, quien milita en tienda crema desde la temporada 2023 y ya cuenta con la nacionalidad peruana, por lo que no ocupa plaza de extranjero.

Martín Pérez Guedes quiere la renovación de Jorge Fossati.

Martín Pérez Guedes habló sobre los refuerzos de Universitario

Asimismo, Martín Pérez Guedes fue consultado por los refuerzos que planea hacer la 'U' de cara a la temporada 2026, donde jugará la Copa Libertadores y buscará salir tetracampeón de la Liga 1. "Como nos reforzamos a mitad de año, seguramente llegarán más jugadores y competencia suma", señaló el nacido en Argentina, destacando los fichajes hacen que se potencie el ambiente dentro del plantel merengue.

De momento no hay fichajes oficiales de cara a la siguiente campaña y solo existe el rumor de Claudio Spinelli, aunque hace poco el periodista Gustavo Peralta tildó de "imposible" esta contratación por el momento que atraviesa el delantero con Independiente del Valle. Asimismo, Universitario de Deportes ya le renovó contrato a Horacio Calcaterra por todo el año entrante.