Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Universitario no será campeón nacional tras caer derrotado por 1-0 en la Liga

Universitario de Deportes se quedó sin el título nacional tras caer 1-0 ante un duro rival, sorprendiendo a todos los hinchas que aún celebraban el reciente tricampeonato del conjunto crema.

Luis Blancas
Universitario perdió 1-0 y se quedó sin el título nacional en el cierre del torneo de la Liga
Universitario perdió 1-0 y se quedó sin el título nacional en el cierre del torneo de la Liga | Composición: Líbero
Universitario de Deportes es tricampeón nacional de la Liga 1, por lo que ha cumplido su objetivo principal con el equipo de mayores. Sin embargo, la situación no es la misma en la categoría de menores, ya que la Sub-18 fue eliminada de la Liga 3 y no podrá ser campeón de dicha división.

Universitario enfrentará a su clásico rival en la gran final y va por el título nacional

PUEDES VER: Universitario va por el título nacional y enfrentará a su clásico rival en la gran final

Universitario perdió 1-0 y se quedó sin el título nacional en el cierre del torneo de la Liga

Estudiantil CNI empató 0-0 con Universitario en Campo Mar, logrando así clasificar a la gran final de la Liga 3 y eliminando definitivamente al cuadro merengue de la posibilidad de alcanzar el título nacional del 2025.

universitario

Universitario perdió 1-0 en el resultado global ante CNI y quedó sin opciones de salir campeón de la Liga 3. Foto: Universitario.

Esta situación se debe a que CNI venció 1-0 a Universitario en el duelo de ida y en la vuelta solo le alcanzó el empate para obtener su pase definitivo.

En el transcurso del partido, el equipo dirigido por Gustavo Roverano logró neutralizar los ataques del cuadro merengue, por lo que anotar se le hacía muy difícil a los jugadores de la Sub-18.

cni

CNI celebró la clasificación a la gran final de la Liga 3 tras vencer a Universitario. Foto: CNI Estudiantil

Es importante mencionar que esta hazaña no se dio solo en semifinales, ya que CNI ha logrado eliminar a Universitario de Deportes y también a Alianza Lima en los cuartos de final de la Liga 3.

Ahora, para concluir un hecho histórico que le pueda dar la oportunidad de lograr el ascenso a la Liga 2, será vencer a Sport Huancayo en la gran final de ida y vuelta.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

