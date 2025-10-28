Se reveló si Álex Valera dejará Universitario tras ser el goleador y ganar el tri: "Brasil..."

Álex Valera es una de las piezas más importantes que posee Universitario de Deportes. Parte del tricampeonato nacional se debe al esfuerzo del killer de los cremas, quien incluso puso su nombre para la historia al anotar en el triunfazo que sacó el cuadro de Jorge Fossati contra ADT en Tarma. Ahora, el agente del futbolista nacional aclaró detalles sobre su futuro.

Agente de Álex Valera habló sobre el futuro del delantero para 2026

Mediante una reciente entrevista con El Comercio, Ricardo Morales agente de 'Valegol' aseguró que el atacante de 29 años si tiene pensado volver a jugar en el extranjero, sin embargo, de momento aún no se tiene definido nada concreto sobre qué sucederá con el jugador para la temporada 2026.

Al respecto, Morales dejó en claro que su entorno y el propio delantero priorizan futuras ofertas de países con alto ritmo de competencia internacional. "Estamos evaluando mercados como Brasil, México y Medio Oriente", sostuvo.

Álex Valera es el killer de Universitario esta temporada

¿Hasta cuando es el contrato de Álex Valera en Universitario?

Es importante recordar que, actualmente el delantero Álex Valera aún tiene vínculo con Universitario de Deportes hasta diciembre de 2026. Su última renovación se dio en enero de 2024, luego de los rumores que lo acercaban al Shimizu S-Pulse de Japón.

Álex Valera y su presente en Universitario de Deportes

'Valegol' es el máximo atacante de los cremas esta temporada. Según las estadísticas, el futbolista registra oficialmente 39 partidos en el plano local e internacional, así como 17 dianas, 6 asistencias y un promedio de 3028 minutos, que grafican la importancia del ariete en el conjunto dirigido por Jorge Fossati.

¿Qué dijo Álex Valera sobre su futuro en Universitario para 2026?

Previo al partido que afrontó Universitario ante ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Valera se sinceró ante la prensa y confesó que su futuro lo verá a final de temporada. Eso sí, afirmó que su deseo es seguir vistiendo la camiseta crema.

"Eso se ve mas adelante, como dijo Álvaro Barco eso (mi renovación) se ve a fin de año. Yo quisiera quedarme toda la vida, pero depende de lo que ellos busquen, eso se verá más adelante", expresó el '20' de Universitario para L1 MAX.