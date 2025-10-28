0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Se reveló si Álex Valera dejará Universitario tras ser el goleador y ganar el tri: "Brasil..."

¿Se queda o se va? Representante del delantero de Universitario, Álex Valera lanzó una sorpresiva noticia respecto al futuro del 'killer' del equipo merengue para 2026.

Solange Banchon
Lo último que se sabe sobre el futuro de Álex Valera en Universitario para la temporada 2026
Lo último que se sabe sobre el futuro de Álex Valera en Universitario para la temporada 2026 | LIBERO
COMPARTIR

Álex Valera es una de las piezas más importantes que posee Universitario de Deportes. Parte del tricampeonato nacional se debe al esfuerzo del killer de los cremas, quien incluso puso su nombre para la historia al anotar en el triunfazo que sacó el cuadro de Jorge Fossati contra ADT en Tarma. Ahora, el agente del futbolista nacional aclaró detalles sobre su futuro.

Universitario y lo último que se sabe sobre posible llegada de Claudio Spinelli para 2026

PUEDES VER: Se confirmó si Universitario dará el batacazo con el fichaje de Claudio Spinelli tras el tri: "Hoy..."

Agente de Álex Valera habló sobre el futuro del delantero para 2026

Mediante una reciente entrevista con El Comercio, Ricardo Morales agente de 'Valegol' aseguró que el atacante de 29 años si tiene pensado volver a jugar en el extranjero, sin embargo, de momento aún no se tiene definido nada concreto sobre qué sucederá con el jugador para la temporada 2026.

Al respecto, Morales dejó en claro que su entorno y el propio delantero priorizan futuras ofertas de países con alto ritmo de competencia internacional. "Estamos evaluando mercados como Brasil, México y Medio Oriente", sostuvo.

Alex Valera

Álex Valera es el killer de Universitario esta temporada

¿Hasta cuando es el contrato de Álex Valera en Universitario?

Es importante recordar que, actualmente el delantero Álex Valera aún tiene vínculo con Universitario de Deportes hasta diciembre de 2026. Su última renovación se dio en enero de 2024, luego de los rumores que lo acercaban al Shimizu S-Pulse de Japón.

Álex Valera y su presente en Universitario de Deportes

'Valegol' es el máximo atacante de los cremas esta temporada. Según las estadísticas, el futbolista registra oficialmente 39 partidos en el plano local e internacional, así como 17 dianas, 6 asistencias y un promedio de 3028 minutos, que grafican la importancia del ariete en el conjunto dirigido por Jorge Fossati.

¿Qué dijo Álex Valera sobre su futuro en Universitario para 2026?

Previo al partido que afrontó Universitario ante ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Valera se sinceró ante la prensa y confesó que su futuro lo verá a final de temporada. Eso sí, afirmó que su deseo es seguir vistiendo la camiseta crema.

"Eso se ve mas adelante, como dijo Álvaro Barco eso (mi renovación) se ve a fin de año. Yo quisiera quedarme toda la vida, pero depende de lo que ellos busquen, eso se verá más adelante", expresó el '20' de Universitario para L1 MAX.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Se confirmó si Universitario dará el batacazo con el fichaje de Claudio Spinelli tras el tri: "Hoy..."

  2. Álvaro Barco anunció los jugadores que seguirán en Universitario tras el 'tri': "Prácticamente"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano