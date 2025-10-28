Pieza clave de Universitario pone en duda su renovación para el 2026: "Estuve a la altura"

En su lucha por mantener viva la ilusión de pelear por el tetracampeonato, desde Universitario se confirmó que están trabajando en la renovación de la mayoría del plantel. Precisamente uno de los titulares indiscutidos se pronunció sobre so continuará o no vistiendo a camiseta del tricampeón.

La idea de Universitario de Deportes es mantener la misma idea de juego de cara a lo que será la temporada 2026. Para el próximo año, el club tiene como objetivo defender el título de campeón y, a la par, mejorar los resultados en la Copa Libertadores a diferencia de lo que fue este año. Entre los que terminan contrato este año está Sebastián Britos.

Sebastián Britos habla sobre su futuro en Universitario

El arquero Sebastián Britos tiene muy clara la idea de continuar en Universitario, más aún luego de las grandes actuaciones que ha tenido con la camiseta de los 'cremas'. Sin embargo, el tema acerca de su renovación tiene que ver directamente con los administradores y dirigentes del club.

"No sé, yo me quiero mantener en el club, a pesar que no atravesé un buen momento en un punto del año, me quedo con cosas positivas, cosas por mejorar. En partidos importantes, gracias a Dios estuve a la altura cuando el equipo lo necesito. Pero esto es un juego en equipo", señaló para L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

Lista de jugadores que terminan contrato con Universitario

El portal Transfermarkt tiene en lista a un total de 11 los futbolistas de Universitario que pondrán fin a su vínculo con el club crema a finales del 2025. Eso sí, algunos de estos nombres estarían negociando su renovación.