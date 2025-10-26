Álvaro Barco anunció los jugadores que seguirán en Universitario tras el 'tri': "Prácticamente"

Universitario de Deportes es monarca de la Liga 1 por tercera vez consecutiva tras ganarle a ADT en un emocionante partido en la altura de Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. De esta forma, el cuadro crema ya puede comenzar a trabajar más tranquilo con miras a lo que será la temporada 2026.

Si bien los hinchas están contentos por alcanzar la estrella 29 este año, no se conforman y comienzan a exigir que se arme un plantel sumamente competitivo para la próxima temporada. Antes de pensar en los refuerzos, en tienda crema están viendo el tema de las renovaciones y bajo ese panorama, Álvaro Barco reveló la cantidad de jugadores que seguirán en el plantel.

Álvaro Barco anunció los jugadores que continuarán en Universitario el 2026

El gerente deportivo del club fue abordado por la prensa minutos después de festejar el título 2025 y, entre sus declaraciones, confirmó que el 80% de la plantilla continuará vistiendo la camiseta merengue el año entrante con el objetivo de lograr el tetracampeonato, cosa que lo llena de alegría. Eso sí, mencionó que hay tiempo para analizar la conformación del equipo.

"Prácticamente todo el equipo, más del 80%. Eso nos da una tranquilidad absoluta. Vamos a ver el tema de hacer un mejor equipo con los muchachos que han campeonado. Vamos a tomarlo con mucha calma, este es un equipo que ha salido tricampeón, hay que darle toda la jerarquía en ese sentido, así que hay tiempo para poder analizar lo que va a ser la confección del equipo, pero estamos muy contentos que el plantel esté renovado en su plenitud", declaró a los medios de comunicación a su salida del estadio.

Video: Elvis Cairo / URPI LR

¿Qué jugadores terminan contrato con Universitario este 2025?

De acuerdo al portal Transfermarkt, son 11 los futbolistas del plantel de Universitario que terminan contrato a fin de año. Con algunos ya se viene negociando su continuidad y otros pueden irse del club. Conoce aquí la lista completa.

Diego Churín

Horacio Calcaterra

Sebastián Britos

Gabriel Costa (Renovación automática tras el título, pero será cedido)

Martín Pérez Guedes

Jairo Vélez (Carta pase le pertenece a César Vallejo)

Miguel Vargas

Matías Di Benedetto (En negociaciones. Será nacionalizado)

José Rivera

Aamet Calderón

Jhefferson Rodríguez

Álvaro Barco destacó el triunfo ante ADT y el título de Universitario

Por otro lado, el exfutbolista no dudó en elogiar el triunfo conseguido en Tarma, donde ningún equipo de Lima había podido ganar en la presente campaña, además de catalogar como histórico el tricampeonato porque el equipo tuvo una participación espectacular durante el desarrollo del mismo.

"Es una página más con Universitario haciendo historia con el tricampeonato. Es momento de festejar, elogiar a los jugadores que han hecho una campaña realmente espectacular. Nadie había ganado en esta cancha y hoy, voletando el partido, nos dieron un campeonato espectacular", agregó.