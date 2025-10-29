- Hoy:
Jairo Concha dejó sorpresivo comentario sobre posibilidad de ir al extranjero: "Todavía no..."
El volante de Universitario, Jairo Concha, sorprendió a todos los hinchas de Universitario al dar una firme respuesta sobre una posibilidad de emigrar al exterior.
Universitario de Deportes es tricampeón de la Liga 1 realizando una gran campaña durante toda la temporada 2025, donde el equipo destacó por su juego colectivo, pero también por rendimientos individuales sobresalientes. Uno de los pilares del equipo crema en la consecución del título es Jairo Concha, quien en su segunda campaña en el equipo ha tenido esa explosión futbolística que esperaba el hincha de él.
Su gran performance en el torneo local y a nivel internacional con camiseta merengue ha hecho que durante todo el presente año haya tenido sondeos para emigrar al extranjero por primera vez en su carrera. Justamente, el mediocampista ofensivo fue consultado sobre el tema, dejando una sorpresiva declaración.
Jairo Concha habló sobre la posibilidad de jugar en el extranjero
En reciente entrevista con GOLPERU, 'Jairoco' no ocultó su deseo de poder jugar en el exterior, sin embargo, aseguró que en este momento no piensa en eso ya que el campeonato todavía no termina y está enfocado completamente en la 'U', club al cual se debe desde su llegada a inicios del 2024.
"Todo jugador trabaja para poder salir al exterior, pero todavía no pienso mucho en eso porque aún queda campeonato. Tengo que deberme a la 'U'", fueron las declaraciones del futbolista de 26 años en comunicación con el programa deportivo 'Código Fútbol'.
Video: GOLPERU
Jairo Concha despertó el interés de clubes de México y Portugal
Líbero informó hace algunas semanas en su versión impresa que Concha ha despertado el interés de clubes de México y Portugal, quienes vienen siguiendo el desempeño del jugador en sus recientes partidos. Sin embargo, aún no se conoce que exista una propuesta formal al club de Ate.
Equipos de México y Portugal están interesados en fichar a Jairo Concha. Foto: Marco Cotrina / URPI GLR
El precio que ha tasado Universitario a Jairo Concha
Es preciso señalar que en tienda crema saben perfectamente que pueden sacar un buen monto por la venta del volante al extranjero, por lo que la dirigencia ha tomado la decisión de tasarlo en la importante cifra de 1 millón de dólares americanos como mínimo, precio por el cual pensarían en dejarlo ir de la institución.
Las estadísticas de Jairo Concha con Universitario este 2025
Jairo Concha viene teniendo hasta ahora la mejor temporada de su carrera con camiseta de Universitario, pues ha sido clave en ataque y sus estadísticas lo reflejan. A falta de dos encuentros para el final de la Liga 1 2025, ha anotado 9 goles y dio 10 asistencias en 2561 minutos jugados en 40 compromisos; números que hicieron que el portal internacional Transfermarkt le ponga un valor de 1 millón 300 mil dólares en su última actualización de setiembre.
