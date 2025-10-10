- Hoy:
Universitario en alerta: Jairo Concha despierta el interés de clubes de México y Portugal
Jairo Concha vive su mejor momento en Universitario y gracias a su buena temporada, despertó el interés de más de un equipo en el exterior. ¿Dejará a la 'U'?
El gran momento de Jairo Concha no ha pasado desapercibido en el territorio peruano y en el exterior. El mediocampista de Universitario de Deportes, una de las piezas más influyentes del equipo dirigido por Jorge Fossati, vive una temporada consagratoria que podría abrirle las puertas del fútbol internacional.
Con 26 años y en plena madurez futbolística, Concha se ha convertido en el eje creativo del mediocampo crema. Sus 9 goles y varias asistencias han sido determinantes para mantener a la ‘U’ en la lucha por el tricampeonato nacional, lo que ha despertado el interés de clubes de México y Portugal, que ya siguen de cerca su evolución.
Postura de Universitario ante posible salida de Jairo Concha
Desde la dirigencia de Universitario reconocen que este podría ser el momento ideal para una venta al extranjero, aunque no planean dejarlo salir fácilmente. La institución solo considerará ofertas superiores al millón de dólares, cifra acorde al nivel mostrado por el volante, que suma 37 partidos en la temporada 2025.
Jairo Concha, bicampeón con Alianza Lima en 2021 y 2022 antes de su llegada a Ate, se ha consolidado también como uno de los jugadores más regulares del campeonato y un habitual convocado a la selección peruana. En su entorno aseguran que el futbolista ve con buenos ojos la posibilidad de emigrar para seguir creciendo profesionalmente y sumar una nueva experiencia fuera del país.
Si Universitario logra concretar su salida, se trataría de una de las ventas más importantes del club en los últimos años, reflejo del salto de calidad que ha alcanzado 'Jairoco' desde su arribo al cuadro crema.
