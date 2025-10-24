Ex Sporting Cristal dio el grito de campeón y luce mítica camiseta para impacto de hinchas - VIDEO

Uno de los clubes que no atraviesa buenos momentos en los últimos años es Sporting Cristal. Su sequía de títulos genera mucha incomodidad en los aficionados, y más para quienes vivieron momentos de gloria en la década pasada. Se sabe que hay varios jugadores que pasaron por tienda 'rimense', pero que luego pasaron por otros elencos para impacto de aficionados. Es por ello, que ahora es noticia que un exfutbolista del combinado 'bajopontino' ha dado el grito de campeón con mítica camiseta.

Se trata de Joao Grimaldo, el atacante de 22 años que también es considerado en la selección peruana y que ahora defiende los colores de Riga FC de Letonia. El extremo acaba de consagrarse campeón de la Virsliga 2025 y celebró por todo lo alto con sus fieles seguidores. Con el empate sin goles ante FC Tukums 2000, el equipo de nuestro compatriota alzó el trofeo para orgullo de sus seguidores.

Joao Grimaldo se consagra campeón con Riga FC en la Virsliga de Letonia.

Joao Grimaldo ha ido de menos a más con camiseta de Riga FC, por lo que ahora es una pieza clave en el esquema del equipo al ser titular indiscutible para el comando técnico. En este encuentro que terminó con un marcador sin goles, el ex Sporting Cristal fue titular y luego decidió lucir inesperada camiseta para la ceremonia de celebración.

Joao Grimaldo celebró con camiseta de la selección peruana

En uno de los videos difundidos por redes sociales, especialmente en la cuenta de 'X' del usuario Christian Hinostroza, se puede ver la postal para el recuerdo en Riga FC, en el que Joao Grimaldo decidió lucir la camiseta de la selección peruana para alzar el trofeo y festejar con su hija y compañeros de equipo.

De esta manera, Joao Grimaldo deja en claro que es un futbolista peruano que se encuentra logrando todos los objetivos en una liga europea a sus 22 años. El equipo de Riga FC no era campeón desde hace 5 temporadas, por lo que ahora se corta esa mala racha con el extremo peruano como pieza fundamental.

Números de Joao Grimaldo con Riga FC este 2025

En lo que va del 2025, Joao Grimaldo ha afrontado 34 partidos con Riga FC de Letonia en el que registra 5 goles y 9 asistencias. Un total de 2111 minutos que valieron para que sea una pieza clave en la temporada del elenco celeste y blanco. Por si fuera poco, este título le da acceso a la próxima UEFA Champions League al equipo de nuestro compatriota.