Ex Sporting Cristal recibe grandiosa noticia mientras se jugaba partido contra Universitario
Sporting Cristal no pudo superar a Universitario y dejó a los cremas más cerca de conseguir el tricampeonato. En medio del partido, un ex 'rimense' celebró victoria de su equipo.
Lamentablemente, Sporting Cristal no pudo conseguir una victoria frente a Universitario y quedó aún más lejos del líder actual del Torneo Clausura 2025. A la par, un ex 'celeste' tuvo otra realidad y tuvo eufórica celebración que podría ayudarlo a consagrarse como uno de los mejores del continente.
PUEDES VER: Yotún se dirige a Universitario y da fuerte mensaje tras derrota de Cristal: "Esa suerte de..."
En Perú, todos los ojos están en la definición del campeón del Clausura de la Liga 1 2025. Con la victoria de la 'U', el primer lugar quedaría casi definido a falta de varias fechas por jugarse. Por su parte, Sporting Cristal no ha tenido el mejor año en cuanto a nivel ofensivo y quedó en deuda con la hinchada.
Tiago Nunes celebra goleada al Palmeiras
Tras ser DT en Sporting Cristal en el 2023, Tiago Nunes volvió a Brasil para entrenar a Botafogo y luego seguir su trayecto en la Universidad Católica. Actualmente, el experimentado técnico está pasando un buen momento dirigiendo a LDU Quito y la contundente victoria frente a Palmeiras por 3-0 así lo refleja.
Antes del partido, Palmeiras apuntaba a llevarse una victoria o un empate de Ecuador; sin embargo, los brasileños no pudieron mostrar nada de su fútbol habitual y quedaron minimizados por la altura ecuatoriana desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Todos los goles llegaron en el primer tiempo y podría significar la sentencia de la serie. Tiago Nunes celebró cada gol porque sabe de la ventaja que sacaron como locales.
LDU Quito venció por 3-0 a Palmeiras.
¿Cuándo juega Palmeiras vs LDU Quito?
Aunque parece que todo está dicho, los hinchas brasileños no dudan en darle vuelta a la serie y conseguir la ansiada clasificación a la final de la Copa Libertadores. El partido de vuelta entre el Palmeiras vs LDU Quito se jugará el jueves 30 de octubre desde las 7:30 p.m.
