Exfigura de Sporting Cristal celebró la victoria de Universitario: "Una vez más..."
Defendió la camiseta de Sporting Cristal por varias temporadas y ahora sorprendió a los hinchas al celebrar por todo lo alto el triunfo de Universitario. Te contamos de quién se trata.
Universitario de Deportes se logró quedar con la victoria por 1-0 ante Sporting Cristal por el clásico moderno, quedando a solo un paso de lograr su ansiado tricampeonato de la Liga 1. Tras el resultado, resultó llamativo que una exfigura del cuadro del Rímac evidenciara su profunda alegría y su amor por los merengues.
Exfigura de Sporting Cristal celebró la victoria de Universitario
Nos referimos a Jesús Castillo, volante de Universitario, que estuvo ausente en este compromiso por acumulación de tarjetas amarillas. La expromesa de Sporting Cristal no ocultó su alegría por la victoria crema y sorprendió a todos al mostrarse como un hincha más del conjunto merengue.
"Una vez más demostrando de que estamos hechos", fue el mensaje que compartió el jugador, junto la publicación oficial del club y a dos emojis de corazones con los colores de Universitario, dejando atrás su pasado como rimense.
Jesús Castillo celebró el triunfo de Universitario ante Sporting Cristal, su exequipo.
Esta publicación rápidamente se volvió viral entre los hinchas de ambos clubes, pues Jesús Castillo es uno de los valores más destacados que promovió Sporting Cristal en sus divisiones menores. Sin embargo, ahora defiende los colores de uno de los clásicos rivales y cada vez deja en claro que olvidó su pasado como 'celeste'.
Jesús Castillo destaca en Universitario
Desde su llegada, el volante ha demostrado gran compromiso y nivel futbolístico. Se ha consolidado como pieza clave en el mediocampo, reemplazando con solvencia a Rodrigo Ureña y aportando equilibrio en el equipo. En lo que va de la temporada, acumula 15 partidos y 3 asistencias, consolidándose como uno de los fichajes más regulares.
¿Hasta cuándo tiene contrato Jesús Castillo con Universitario?
Jesús Castillo firmó con Universitario por tres temporadas, por lo que su vínculo con el cuadro crema se extiende hasta fines de 2028, con la expectativa de que pueda convertirse en una futura venta importante para el club.
