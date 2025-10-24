- Hoy:
Ex Central Córdoba sorprendió al anunciar contrato con Universitario por dos años: "Muy contento"
Universitario ya se mentaliza en el armado del plantel para la siguiente temporada y sorprendió a los hinchas al conocerse que firmó a una destacada figura por dos temporadas.
Universitario de Deportes logró un importante triunfo por 1-0 ante Sporting Cristal por el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, con lo que quedaron a solo un paso de lograr el tricampeonato de la Liga 1. Mientras tanto, la directiva ya empieza a planificar el futuro y se conoció que acaban de firmar a una exfigura de Central Córdoba de Argentina por dos temporadas. ¿De quién se trata?
PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Universitario para ser tricampeón en la próxima fecha del Clausura?
La victoria sobre Cristal no es lo único que celebraron los hinchas cremas, pues una vez se dio el pitazo final se confirmó el vínculo de un destacado jugador. Nos referimos a Matías Di Benedetto, quien viene destacando en la zaga defensiva y, en conversación con el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, reveló que acaba de firmar su renovación con Universitario.
Asimismo, las sorpresas no quedan allí, pues el defensor también confirmó que ya empezaron con los trámites para que pueda adquirir la nacionalidad peruana y así pueda liberar un cupo de extranjero en el equipo.
Video: L1 MAX
"¿Ya se dio la renovación?", le preguntaron. "Si, la verdad que ya estamos con la renovación, estoy muy contento. Ya iniciamos los trámites para la nacionalización para poder liberar un cupo de extranjero", respondió el zaguero argentino.
Matías Di Benedetto renovó por dos años con Universitario
De igual manera, le consultaron a Di Benedetto por su sentir tras haber firmado contrato por dos años y con la opción de extenderlo una temporada adicional. Ante ello, el zaguero confirmó la información y expresó que siente una gran tranquilidad y orgullo por la confianza que le brinda la directiva.
"Es una tranquilidad para mi, agradecer a la dirigencia por la confianza. Me llena de orgullo y gratitud por la confianza, porque me están dando un premio por lo que vengo haciendo estos tres años. Todo es felicidad, la renovación y la tranquilidad de mi familia", añadió Matías Di Benedetto.
Matías Di Benedetto tuvo un paso por Central Córdoba
Matías Di Benedetto ha tenido una destacada trayectoria, donde se destaca su paso por las filas de Central Córdoba de Argentina en 2022. En dicha temporada, el defensor tuvo una aceptable regularidad, jugando 21 partidos con el cuadro argentino. Sin embargo, a la siguiente temporada se concretó su salida al ser traspasado a Universitario de Deportes.
