Universitario perdió 3-0 por el Torneo Clausura: Así se movieron las posiciones de la tabla

La temporada 2025 para Universitario de Deportes es una de las que más emociones va dejando en los hinchas, quienes sueñan con lograr el tricampeonato de la Liga 1, además de conseguir todos los objetivos en las demás categorías en las que participa. En ese contexto, una noticia llamó la atención.

Se trata de un reciente resultado que la ‘U’ obtuvo por el campeonato de la segunda parte de temporada y que no le ha permitido cambiar su puntaje en la tabla de posiciones. Como era de esperarse, este momento ha generado diversas reacciones en los aficionados merengues y esperan que se pueda revertir la situación.

Universitario de Deportes busca el objetivo en la temporada 2025

En un reciente encuentro ante Sport Huancayo de visita, Universitario cayó goleado 3-0 por la cuarta fecha del grupo B del Torneo Clausura Juvenil Sub 18 tras doblete de Jairo Cotache y un gol de Cristhian Poma. De esta manera, la ‘U’ se quedó con cinco puntos y fue desplazado del segundo lugar por el ‘Rojo Matador’ que sumó seis unidades.

Mientras tanto, Alianza Lima es el único líder de la tabla de posiciones con 10 puntos luego de superar a Sport Boys en el estadio Campolo Alcalde. Ahora, el conjunto crema espera revertir la situación la próxima jornada y acercarse al objetivo del club que es lograr el título.

Vale mencionar que este campeonato reemplaza al antiguo Torneo de Reservas del balompié nacional. Tiene a los equipos juveniles de los 19 clubes de la Liga 1 divididos en tres grupos. Los equipos juegan partidos de ida y vuelta buscando el título, además de la clasificación a la Copa Libertadores Sub-20 y un cupo a la Liga 3 2026.

Así marcha la tabla de posiciones del grupo B del Torneo Juvenil Sub 18