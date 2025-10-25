Alineaciones Universitario vs ADT: el sorpresivo once de Fossati para ganar el tricampeonato

La ciudad de Tarma se perfila para convertirse en el lugar donde Universitario obtenga el tricampeonato nacional de la Liga 1 2025. Los cremas están a un paso de coronar una gran campaña y ahora su próximo reto será este domingo en condición de visitante contra ADT por la jornada 16 del Torneo Clausura. Repasa las posibles alineaciones de Jorge Fossati y Cristian Ruggeri.

Alineación de Universitario:

Sebastián Britos, Anderson Santamaría/Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Hugo Ancajima/José Carabalí, César Inga, Jairo Concha, Rodrigo Ureña/Jesús Castillo, Pérez Guedes, Jairo Vélez, Álex Valera .

Tras la valiosa victoria por la mínima ante Sporting Cristal, en tienda merengue hay demasiado optimismo en poder lograr el 'Tri' frente al 'Vendaval Celeste'. Los merengues jugaron con las sensibles bajas de Jesús Castillo y Andy Polo, sin embargo, aún así pudieron dar la sorpresa en el Nacional y llevarse tres puntos claves que los acercan a poder sumar un nuevo título en su historia.

Anderson Santamaría era uno de los futbolistas que recién tuvo minutos en la segunda mitad al sufrir de un golpe en la espalda tras el choque contra Ayacucho. Bajo ese escenario, se espera que el zaguero pueda volver a la primera línea, al lado de Riveros y Di Benedetto.

Universitario quiere celebrar el tricampeonato con un triunfo ante ADT/Foto: X

Por otro lado, dentro de las dudas se encuentra la presencia de Ancajima y Carabalí en el carril derecho, pero no son las únicas ya que, en la volante aún se viene analizando si arrancará el chileno Ureña o regresa al titularato Jesús Castillo. Lo único cierto es que, la 'U' no se guardará nada en su objetivo de quedarse con los tres puntos.

Alineación de ADT:

Éder Hermoza, John Narváez, Jhair Soto, Gu-rum Choi, Fernando Bersano, Ademar Robles, Ángel Pérez, Gerson Barreto, Carlos Cabello, Joao Rojas, Mauro Da Luz.

A su vez, en el cuadro local, ADT que descansó en la anterior fecha del Torneo Clausura, saldrá con la consigna de lucharle de igual a igual a Universitario. El conjunto de Tarma consiguió empatar 2-2 con Ayacucho FC en la jornada 14, resultado que los motivará a regresar a la senda de la victoria, sobretodo en condición de la altura.

Sin embargo, no todas son buenas noticias ya que el plantel que ahora dirigirá de forma interina, Cristian Ruggeri presentará hasta 4 ausencias dentro de los que se encuentra Gustavo Dulanto, al estar a préstamo con los cremas, así como el arquero Carlos Grados quien se recupera de una fractura de muñeca.

ADT busca hacerse fuerte en Tarma ante Universitario de Deportes/Foto: X

En tanto, según la información que brindó el periodista Ernesto Macedo, el futbolista Adrián Fernández rescindió contrato con ADT, Víctor Cedrón todavía no se encuentra al 100% luego de someterse a una operación de los meniscos en la rodilla izquierda. Este complicado escenario, obliga a que el comando técnico prepare algunos cambios a fin de pelear por la victoria.