Jorge Fossati revela el fuerte motivo de su regreso a Universitario para el 'tri': "Lo hice por..."

Jorge Fossati pasará a la historia de Universitario de Deportes como uno de los técnicos más exitosos del club no solamente por cumplir la hazaña del tricampeonato, sino también por la calidad futbolística que devolvió al club merengue. Antes del choque ante ADT, el técnico uruguayo reveló qué fue lo que lo motivó a regresar a la 'U'.

Un regreso triunfal. Luego de haber salido de Universitario para dirigir a la selección nacional de Perú, Jorge Fossati volvió a dirigir a la 'U', peor nada de este estaba dentro de sus planes. Según comentó el mismo DT, pensó en alejarse del fútbol, pero algo imprevisto lo hizo volver.

"Uno de los motivos por los cuales volví este año, que no estaba dentro de los planes, no solo volver a la 'U', sino no trabajar como mínimo hasta mitad de año. Se dio una situación imprevista y aquí estamos, lo hice por cariño", fueron las palabras del DT uruguayo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Universitario?

Jorge Fossati se ha ganado el cariño del hincha de Universitario en base a buenos resultados. Por ahora, los 'cremas' pueden mantener la calma, ya que el contrato del DT uruguayo vence en el 2026 y el tema de su renovación también está sobre la mesa, según indicaron los dirigentes.

¿Cuándo juega Universitario?

El próximo partido de Universitario es contra ADT en Tarma. Este cotejo se jugará desde las 3:30 p.m. y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por L1 MAX o también puedes seguir la transmisión de Libero.pe. De ganar, la 'U' se proclamará campeón del Clausura 2025, pero no podrán celebrarlo hasta su próximo encuentro contra Deportivo Garcilaso en el Monumental.