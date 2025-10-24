¿Fin de un ciclo? Se revela la firme postura de Universitario con el futuro de Fossati: "Va a dejar..."

Universitario de Deportes conquistó una importante victoria ante Sporting Cristal con gol de Valera y tienen casi asegurado el tricampeonato en el Torneo Clausura 2025. El resultado hace que los 'merengues' lleguen con altas expectativas en su enfrentamiento contra ADT, donde posiblemente confirmen su nuevo título.

En medio de las expectativas por la celebración en Tarma, en Universitario ya se habla de la continuidad de Jorge Fossati, quien es considerado como uno de los técnicos más exitosos que han llegado al club merengue.

Barco define la continuidad de Fossati en Universitario

En conversación con L1 MAX, y tras el término del partido ante Sporting Cristal que acabó con victoria para la 'U', Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, fue contundente al hablar sobre el futuro de Jorge Fossati y si continuará en el 2026.

"Fossati es el técnico más exitoso de los últimos tiempos. Va a dejar siempre la vara en alto. La verdad que estamos sumamente satisfechos, contentos. Así que vamos a analizar bien las cosas a fin de año con toda tranquilidad. Ojalá que podamos terminar el campeonato de la mejor manera y tener todos estos días de planificación, todos estos días de merecimiento, de vacaciones. Lo que más quiere el club para poder tener un próximo año en buenas condiciones en lo que es la pretemporada, los partidos amistosos", explicó.

Con la victoria de Universitario ante Cristal, los dirigidos por Fossati aumentaron su ventaja de los rimenses con una diferencia de 14 puntos. Asimismo, Cusco FC, equipo que está más cerca de los 'cremas', está a 10 puntos y de esta manera el campeonato está casi definido.