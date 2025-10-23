Rodrigo Ureña recibió dura noticia a horas del partido Sporting Cristal vs. Universitario: "No..."

En el Estadio Nacional, Universitario visitará a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura. Para este duelo, Jorge Fossati no podrá contar con Jesús Castillo y Andy Polo. El primero sumó cinco tarjetas amarillas y el segundo fue expulsado.

Sin embargo, no todo es mala noticias para la 'U'. Rodrigo Ureña cumplió su sanción y fue convocado para el 'Clásico moderno'. Con la ausencia de Castillo, los hinchas cremas consideran que el 'Pitbull' debe iniciar las acciones.

Lejos de las sensaciones de los hinchas, Jorge Fossati decidió dejar en el banco de suplentes a Rodrigo Ureña. Así lo contó Gustavo Peralta en el programa L1 MAX. Jorge Murrugarra será el encargado en iniciar las acciones.

"Yo sé que Ureña esperaba este partido con unas ansias tremendas", expresó Peralta. Luego, el comunicador dejó en claro que el volante de la selección chilena es un elemento positivo para el plantel.

"No va a arrancar, no arranca, es un hecho que no es titular. No, no creo que malestar, pero todos quieren jugar, pero sí debe decir: es un año difícil para mí... No es un elemento complicado, yo siento que es un elemento muy positivo para el plantel", señaló Peralta.

Nunes elogió a Anderson Santamaría

En una entrevista con L1 Radio, Jorge Amado Nunes fue enfático en resaltar las cualidades deportivas de Anderson Santamaría, central que llegó a la 'U' para el Torneo Clausura y se ganó un lugar en el sistema de Jorge Fossati.

"Para mí, Santamaría le saca ventaja a Araujo porque cuando agarra el balón me hace recordar a un jugador con el que tuve la suerte de jugar, que es Juan Reynoso. Él rompe la salida, es un jugador completo, porque fue volante antes", expresó el ídolo de la 'U'.