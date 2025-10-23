¿Qué resultados necesita Universitario para ser tricampeón en la próxima fecha del Clausura?

Universitario de Deportes logró un trascendental triunfo por 1-0 ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional en partido pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 con tanto de Álex Valera, dando así un paso casi definitivo para hacerse con el segundo certamen de la temporada y el tan ansiado tricampeonato.

Con este resultado, los dirigidos por Jorge Fossati han confirmado que tienen la primera opción de ganar su tercer título de Liga 1 de forma consecutiva, la cual podrían asegurar en su partido ante ADT en Tarma este domingo 26 de octubre o antes del mismo. A continuación, te contamos que debe pasar para que la 'U' celebre su estrella 29 en la cara del 'Vendaval Celeste'.

Los resultados que necesita Universitario para ser tricampeón en la próxima fecha

En este momento, el conjunto merengue es el líder del Clausura con 36 puntos, colocándose a 10 de su más cercano perseguidor, Cusco FC, el único que le puede impedir ganar el torneo porque con esta victoria, dejó fuera de carrera a Cristal y a Alianza Lima a falta de cuatro jornadas para el final.

Ante este panorama, Universitario puede obtener el 'tri' este domingo 26 de octubre solamente consiguiendo una victoria por cualquier marcador ante los adetinos en el Estadio Unión Tarma, donde no han podido ganar desde el ascenso del conjunto de Junín a la Primera División en 2023. De esta forma, no importará si los 'Dorados Imperiales' ganen su encuentro, pues todo estará consumado a favor del club de Ate.

Venciendo a ADT de visita, Universitario será automáticamente tricampeón de la Liga 1. Foto: Universitario de Deportes

Universitario puede salir tricampeón antes de enfrentarse a ADT

Es preciso señalar que la 'U' también tiene la opción de ganar un título más de Liga 1 antes de medir fuerzas con ADT y para que ello suceda dependen exclusivamente de lo que haga Cusco FC, que el sábado 25 se enfrenta en condición de local a Atlético Grau en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Si utilizamos las matemáticas, la única forma en la que el elenco estudiantil pueda ganar el Clausura sin necesidad de enfrentarse a la escuadra de Tarma y consagrarse tricampeón nacional es que los 'Guerreros Dorados' sean derrotados por el 'Patrimonio de Piura'. De esta manera, la diferencia de puntos de la 'U' con los cusqueños será de 10 unidades a falta de 9 por disputarse, siendo completamente inalcanzable.