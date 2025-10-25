0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y Tabla de posiciones de Liga 1 2025

¡Tomaron Tarma! Hinchas de Universitario realizaron espectacular banderazo previo al duelo con ADT

Hinchas de todas partes del Perú acompañan a Universitario en Tarma previo al trascendental partido ante ADT por el tricampeonato.

Erickson Acuña
Hinchas de Universitario realizaron espectacular banderazo previo al duelo con ADT | Foto: GLR | Composición: Líbero
El Torneo Clausura 2025 está a poco de terminar con Universitario de Deportes como el gran candidato a ganarlo y así lograr el tricampeonato nacional de manera directa. No obstante, primero deberá vencer a ADT de visita este domingo 26 de octubre en la ciudad de Tarma hasta donde llegaron un buen número de hinchas. 

Diego Rebagliati y un contundente mensaje sobre Universitario de Deportes.

Desde distintas partes del Perú, los seguidores del elenco crema fueron llegando en las últimas horas para alentar al club de sus amores en su lucha por el tricampeonato. Al promediar la tarde-noche, comenzó el tradicional banderazo en las principales calles, en medio de la algarabía y fuegos artificiales. 

Universitario recibe el apoyo de sus hinchas en la ciudad de Tarma 

Cabe mencionar que con la victoria ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional, la ‘U’ sacó una amplia ventaja a Cusco FC, su más cercano perseguidor en la cima de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, por ello, solo le basta un triunfo en la fecha 16 para conseguir el objetivo.

De esta manera, la lucha por el título nacional de la Liga 1 2025 puede definirse frente a ADT; sin embargo, de no lograr un buen resultado en esta fecha 16, el equipo de Jorge Fossati tiene chance de conseguir el ‘Tri’ cuando reciba a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental el próximo viernes 7 de noviembre. 

La amplia diferencia de puntos sobre el cuadro cusqueño, permite que el conjunto de Ate tenga más de una oportunidad para poder levantar el trofeo.

Universitario de Deportes

Hinchas de Universitario viven con expectativa en la ciudad de Tarma | Foto: GLR

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?

El partido entre Universitario contra ADT de este domingo 26 de octubre, que se disputará en Tarma, está programado para iniciar a las 3:30 p.m. Conoce los horarios en el resto de Latinoamérica.

  • México: 2:30 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 3:30 p. m.
  • Venezuela y Bolivia: 4:30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 4:30 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:30 p. m.
  • España: 10:30 p.m.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

