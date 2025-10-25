Rebagliati dejó rotunda postura sobre refuerzo de Universitario para 2026: "Va a ser titular..."

Universitario de Deportes viene realizando una de sus mejores campañas esta temporada, que ahora lo acercan al tricampeonato nacional frente a ADT de Tarma en la Liga 1 2025. Mientras ello sucede, el club también trabaja en los que serán sus próximos fichajes para competir a nivel local y en la Copa Libertadores 2026.

Diego Rebagliati y su firme opinión sobre refuerzo de Universitario para el 2026

Diego Romero, viene siendo uno de los nombres voceados para regresar a tienda merengue para la próxima temporada. Como se recuerda, el golero se encuentra en condición de préstamo en Banfield de Argentina hasta diciembre de esta temporada, sin embargo, no tiene continuidad.

Ante este panorama, en el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, se debatió acerca de quiénes deben ser los futbolistas que refuercen el plantel dirigido por Jorge Fossati para 2026, a lo que, el comentarista deportivo Diego Rebagliati mencionó al guardameta de la selección peruana, e indicó que puede animarse a volver a Ate, siempre que sea en el puesto de arquero titular.

Diego Romero es suplente esta temporada con Banfield de Argentina/Foto: X

"Si a (Diego) Romero le dices que va a ser titular en la 'U' creo que se viene caminando; ahora si le dices que va a pelear el puesto con Britos y vas a jugar...", manifestó el ex Sporting Cristal.

Diego Romero y su duro presente con Banfield de Argentina este 2025

Es válido enfatizar que, Diego Romero atraviesa un presente bastante difícil en el fútbol argentino esta temporada, ya que apenas ha disputado un partido oficial con el 'Taladro' por la Primera Ronda de la Copa Argentina 2025 frente a Villa Mitre. Aquel choque se dio el pasado 1 de abril de este año, y desde entonces, el ex Universitario de Deportes no ha vuelto a jugar en el elenco de Pedro Troglio.

Diego Romero tiene contrato con Universitario hasta 2027

En agosto de 2024, la directiva del club estudiantil optó por extender el vínculo del joven futbolista hasta diciembre de 2027, considerando las ofertas del extranjero que puedan llegar en el futuro.

Valor en el mercado de Diego Romero

Según Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo, el golero de 24 años registra actualmente 700 mil euros en el mercado de pases.