¡Sorpresivo! Cantoro pidió la salida de delantero en la 'U' para la temporada 2026: "Que se vaya"

Universitario de Deportes está a poco de festejar el tricampeonato nacional luego de derrotar por la mínima diferencia a Sporting Cristal con gol de Álex Valera. Los cremas necesitan ganar a ADT en Tarma para sumar un nuevo palmarés en su historia, sin embargo, en medio de la lucha por el título, Mauro Cantoro, impactó tras pedir la salida de un delantero.

Mauro Cantoro pidió la salida de delantero en Universitario para 2026

Uno de los futbolistas del cuadro de Jorge Fossati que no tuvo minutos frente a los celestes es José Rivera. El 'Tunche' se quedó en el banco de suplentes, y una vez más abrió el debate respecto a su titularidad en la institución merengue para la próxima temporada.

Bajo ese escenario, en la reciente edición del programa de Youtube 'Desmarcados', el popular 'Toro' Cantoro expresó su disconformidad con el que atacante nacional se haya adecuado a la suplencia, por lo que, el argentino le recomendó que con miras al 2026, busque nuevos horizontes a fin de tener mayores minutos. No obstante, también precisó que, si fuera directivo del club, le dijera que permanezca en Ate.

José Rivera es importante pieza de recambio en Universitario/Foto: LÍBERO

"Yo me imagino que ayer (jueves) el 'Tunche' Rivera estuvo con bronca por no jugar. No comparto que él se adapte a ser suplente. Si le tengo que dar un consejo, le diría que se vaya porque en la 'U' no va a jugar. Ahora, si me preguntas como dirigente del club, te digo que se quede", manifestó el referente del conjunto estudiantil.

José Rivera y su presente en Universitario esta temporada

José Rivera es un delantero que tiene garantía de gol en Universitario. Si bien no viene siendo titular, cada vez que ingresa demuestra toda su efectividad goleadora con los cremas, a tal punto de convertirse en pieza importante de recambio para el entrenador uruguayo Jorge Fossati.

Según sus actuales estadísticas, el 'Tunche' lleva en su cuenta personal 34 compromisos con la 'U', teniendo en cuenta el Torneo Apertura, Clausura y la Copa Conmebol Libertadores. En esa línea, también registra 11 dianas, y un aproximado de 1115 minutos.

¿Hasta cuándo es el contrato de José Rivera en Universitario?

Hay que recordar que, el delantero de 28 años, tiene un vínculo con Universitario de Deportes hasta diciembre de 2026, de acuerdo a la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales.