Edison Flores y su tajante respuesta a Yotún por decir que la U tiene suerte de campeón: "Un..."

En el Estadio Nacional, Universitario ganó 1-0 a Sporting Cristal y quedó a un paso de llevarse el tricampeonato de la Liga 1. Tras el compromiso, Yoshimar Yotún habló sobre las incidencias del 'clásico moderno' y aseguró que el equipo de Jorge Fossati se llevó el triunfo porque tiene "suerte de campeón".

Las declaraciones del capitán de Sporting Cristal no pasaron desapercibidas. Edison Flores fue claro en señalar que Universitario trabaja cada partido por llevarse el triunfo y superar en el campo de juego a todos sus rivales.

"Trabajamos, creo que la suerte la buscamos en cada partido. Tratamos de vulnerar a todos los rivales que tengamos enfrente. Somos un gran equipo y buscamos hacer las cosas bien para conseguir objetivos grandes", expresó Flores a los medios de prensa.

Además, 'Orejas' indicó que sus compañeros están mentalizados en llevarse el tricampeonato este fin de semana. A pesar de la gran diferencia que tienen sobre Cusco FC, Flores puntualizó que aún no ganaron nada y cada partido es una final.

"Veo al equipo y a los compañeros tranquilos, obviamente contentos por conseguir un triunfo ante un rival importante, pero ya pensando en descansar y trabajar para el domingo, esperando hacer lo mejor posible ante un rival que se hace fuerte en casa", señaló 'Orejas'.

¿Qué dijo Yoshimar Yotún sobre el triunfo de Universitario?

Para Yoshimar Yotún, Sporting Cristal fue superior a Universitario en el campo de juego. El volante puntualizó que dominaron a los cremas, pero una jugada fue clave para que la 'U' se lleve el triunfo.

"Si, la verdad como yo sentí, dominamos todo el partido, pero bueno, nos enfrentamos a un rival que está con esa suerte del campeón. En líneas generales, buscamos por todos lados", indicó 'Yoshi'.