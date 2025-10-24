Fue titular con Cristal, convocado a la selección y hoy no suma minutos en Segunda División

Sporting Cristal ha tenido una larga lista de jugadores que se han ganado el puesto de titular para el gusto de los aficionados. Sin embargo, luego han tomado otros rumbos en busca de más oportunidades, en el que no han podido consolidarse conforme han pasado las jornadas de sus ligas.

Uno de estos casos es de Leonardo Díaz, defensa de 21 años que se desempeñaba como defensa central en Sporting Cristal. Su mejor versión se dio en la temporada 2023, cuando estuvo dirigido por Tiago Nunes y se consolidó en el puesto de titular. No obstante, las lesiones lo alejaron de las canchas a temprana edad, tardando su recuperación en las siguientes temporadas.

En medio de su irregularidad en el 2024 y 2025, se optó por llegar a un acuerdo de cesión a Leixoes de la Segunda División de Portugal por una temporada. Este elenco busca el ascenso a Primera y apostó por nuestro compatriota para que aporte su juventud en esta dura lucha jornada a jornada.

Leonardo Díaz dejó Sporting Cristal y fue a Leixoes de Portugal.

Sin embargo, el central peruano no ha podido debutar con su actual club, en el que ha rotado como suplente del primer equipo, y en otras ocasiones ha defendido al plantel Sub 23 de Leixoes. De esta manera, el rendimiento del jugador se ha estancado a poco de cerrar el 2025, por lo que se espera que tenga la continuidad anhelada al tener opción de compra entre los términos del contrato.

Vale aclarar, que Leonardo Díaz pertenece a Sporting Cristal, por lo que en caso Leixoes no opte por comprar su pase, el defensa deberá regresar al Rímac y ponerse a disposición del comando técnico para lo que reste de la temporada 2026. Ya se verá qué ocurre en los próximos meses, en el que nuestro compatriota espera consagrarse en el entorno europeo.

Leonardo Díaz no juega en su club de Portugal por la Segunda División. Foto: Transfermarkt.

¿Cuánto vale Leonardo Díaz tras su salida de Sporting Cristal?

Cuando dejó Sporting Cristal para ir a la Segunda División de Portugal, Leonardo Díaz presentó un valor de mercado de 350 mil euros. Al día de hoy, no ha habido una actualización en cuanto a su cotización, por lo que la cifra se mantiene al cierre del 2025. Se aguarda que haya actualizaciones en las siguientes semanas y que decaiga por su poca continuidad.