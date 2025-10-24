¿Indirecta a 'Canchita'? Aldo Corzo sorprende con publicación tras partido ante Cristal

Universitario derrotó a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, generando la ilusión de los hinchas cremas con la obtención del tricampeonato. Tras el partido disputado en el Estadio Nacional, Aldo Corzo captó la atención con una llamativa publicación en redes sociales.

Cabe mencionar que el zaguero de la ‘U’ volvió al once titular del cuadro merengue, siendo una pieza clave en el esquema de Jorge Fossati. Su presencia en la cancha es un acierto y lo volvió a demostrar frente a un duro rival que salió a buscar el triunfo desde el primer minuto del encuentro.

Aldo Corzo llamó la atención de los hinchas en redes sociales

“+3 puntos de oro. Siempre al servicio del Equipo. Vamos siempre juntos como familia que somos. ¡Y dale U toda la vida! Gracias Dios y Virgen, con fe, humildad”, escribió en una reciente publicación de su cuenta de Instagram. Como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores y usuarios en general no tardaron en aparecer.

El post del experimentado zaguero nacional se dio solo horas después del partido que tuvo muchas emociones, pero también algunas inesperadas situaciones como la que se registró tras el pitazo final con Christofer Gonzáles. Según imágenes que se difundieron en las últimas horas, ambos futbolistas protagonizaron un tenso cruce.

El camino de la ‘U’ rumbo al título nacional está cada vez más cerca por tercer año consecutivo. Un buen momento para el conjunto crema que esperar lograr para alegría de sus hinchas.

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura 2025

Luego de su triunfo sobre Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima, Universitario enfrentará de visita a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, este domingo 26 de octubre.